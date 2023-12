Dragoș Docan (63 de ani), membru fondator al trupei Krypton, trăiește un adevărat calvar. A fost declarat videcat la o clinică privată din București, a încercat a doua opinie, iar la Târgu Mureș i-au tăiat un deget și o parte din talpă. Fondatorul trupei Krypton îi pune la zid pe cei de la Podiatrie, care se apară, susținând că pacientul a primit tratamentul optimal pentru starea lui. CANCAN.RO are declarații în exclusivitate.

Dragoş Docan s-a confruntat cu grave probleme medicale, motiv pentru care s-a prezentat la Podiatrie, o clinică particulară din Capitală pentru un consult. S-a decis că trebuie să sufere o intervenție chirurgicală, în urma căreia a fost declarat vindecat. A ajuns la Târgu Mureș, unde, după ce a făcut o radiografie, a suferit o amputație. Risca să rămână fără laba piciorului dacă ar mai fi întârziat câteva zile (DETALII AICI).

„Am avut niște probleme din cauza diabetului și am fost operat în București, la o clinică particulară. Iar urmarea a fost că după ce m-au declarat vindecat a trebuit să ajung de urgență la Târgu Mureș unde am suferit o amputație. Se pare că ei au fost de vină și am fost nevoit să-i dau în judecată„, ne-a spus Dragoș Docan.

„Tratamentul aplicat a fost cel optimal”

CANCAN.RO a luat legătura inclusiv cu Clinica de Podiatrie, unde fondatorul trupei Krypton a fost, prima dată, operat. Dr. Dorel Filip, managerul unității, susține că dreptatea nu este deloc de partea lui Dragoș Docan, care asigură că artistul a primit îngrijirile medicale corespunzătoare. Mai precizează că nu clinica este răspunzătoare de acțiunile ulterioare ale basistului.

„Tratamentul aplicat pacientului Docan Dragos a fost cel optimal, recomandat în toate cazurile similare, fapt certificat de documentația din cadrul clinicii și de experții internaționali, care l-au consultat pe acest pacient și nu în ultimul rând de expertiza oficială efectuată de autoritățile medicale competente. Deciziile personale ale pacientului, atât medicale cât și nemedicale, luate în afara programului nostru de tratament rămân în responsabilitatea acestuia”, ne-a declarat Dr. Dorel Filip.

A cheltuit 4.000 de euro

Altfel, Dragoș Docan a aruncat pe fereastră o mică avere în speranța că va primi îngrijirea medicală corespunzătoare în clinica din Capitală. Fondatorul trupei Krypton regretă enorm decizia pe care a luat-o, mai ales că, potrivit propriilor afirmații, nu ar fi fost tratat corespunzător.

„Fiind clinică privată aici în București, pe mine m-au dus în vreo 4.000 de euro alea două luni de chemat din două în două zile. Pe considerentul că e vorba de ceva privat, mai sigur, mai curat m-am prezentat și eu acolo. M-am gândit că sunt specializați în tot ce e legat de picior, de laba piciorului, de diabet, de ulcere diabetice, de toate chestiile astea„, ne-a mai precizat basistul.

Cine este Dragoș Docan

Compozitor pentru mulți soliști de muzică ușoară, etno dar și rock, Dragoș Docan este unul din artiștii care a schimbat fața rockului autohton și are o carieră impresionantă. A rămas în istorie ca fiind coautor, alături de Eugen Mihăescu, colegul său din Krypton, la prima operă rock românească („Lanțurile“, dublu album lansat în 1992). După 1980 își ia atestatul de inginer de sunet și joacă un rol decisiv asupra muzicii unor formații precum: Hey, Onox, Grafitti, Blitz, Krypton.

