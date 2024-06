Fosta asistentă de la Acces Direct, gravidă în 7 luni, a dezvăluit sexul bebelușului: ”Mulțumim, Doamne!”

Fosta asistentă de la Acces Direct mai are puțin și devine mămică pentru prima dată. La câteva luni de la nunta sa cu Claudiu Matei – Președintele partidului Tineretului Național Liberal Vrancea și consilier județean la Consiliul Județean Vrancea, artista a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță – locul unde s-a lansat în cariera sa muzicală acum 7 ani, și locul unde a dezvăluit dacă va avea băiat sau fată. Vestea i-a luat prin surprindere pe telespectatori.

Cosmina Adam și soțul ei, Claudiu Matei (Președintele partidului Tineretului Național Liberal Vrancea și consilier județean la Consiliul Județean Vrancea), trăiesc una dintre cele mai înfloritoare perioade din viața lor. În urmă cu 8 luni și-au oficializat relația în fața lui Dumnezeu – imediat cum au aflat că o să devină părinți, iar acum se pregătesc de venirea pe lume a primului lor copil.

Înainte de nuntă, Cosmina Adam a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță – locul unde și-a făcut debutul în industria muzicală acum 7 ani. Fosta asistentă a Mirelei Vaida a povestit cum și-a cunoscut alesul inimii și cum au funcționat lucrurile în relația lor. Artista a știut de la început că el este viitorul tată al copiilor ei.

”Ne-am cunoscut pe Facebook, acum patru luni. Eu am văzut că îmi dă inimioara, like-uri, dar nu am luat seama, mai ales că am mulți urmăritori pe pagina oficială. Tot văzând că îmi dă inimioara, am zis că intru pe profilul lui. Când am văzut am zis că îmi place. Apoi tot eu l-am căutat pe Instagram și i-am dat follow. Apoi a pornit toată treaba serioasă. (…) M-a cerut și de soție, da! (…) Noi de când ne-am cunoscut am vorbit la modul cel mai serios, el are o vârstă, și eu am o vârstă. Are 33 de ani, e numai bun de însurat. Am luat în considerare și lucrul ăsta, de nuntă, de copii”, a povestit ea în emisiunea lui Cătălin Măruță, în urmă cu ceva timp.