Încă o victimă a Mirelei Vaida, de la Acces Direct. O vedetă a fost scoasă de pe post de „șopârlele” moldovencei, iar CANCAN.RO are toate detaliile! „Nu era prima dată când făceam mișto de ea”

Sorin Ovidiu Bălan s-a retras din televiziune, iar CANCAN.RO a aflat adevăratul motiv din spatele deciziei jurnalistului. Conform surselor noastre, Mirela Vaida ar fi fost cea care ar fi făcut tot posibilul pentru ca acesta să nu mai pună piciorul la “Acces Direct”. Motivul? Ziaristul ar fi ironizat-o pe prezentatoare în diferite ocazii.

Unul dintre cei mai vocali jurnaliști de investigații, Sorin Ovidiu Bălan, a colaborat mai bine de două decenii cu televiziunea. Ultimii ani și i-a petrecut la Acces Direct, ca invitat permanent, acolo unde a reușit să câștige simpatia a sute de mii de telespectatori și era considerat “vocea telespectatorilor”. Notorietatea de care a început să se bucure nu a fost deloc pe placul Mirelei Vaida, care a început să îl antipatizeze tacit pe colegul său de platou.

Episodul de la care a pornit ruptura dintre Mirela Vaida și Sorin Ovidiu Bălan

Momentul real al rupturii a avut loc chiar în direct, atunci când între cei doi a avut loc un schimb de replici nu foarte plăcut, pe care vi le vom reda cu exactitate:

O doamnă (prin telefon): „O să-mi caut dreptatea la Tribunal”

Sorin Ovidiu Bălan: „Stimată doamnă, puteți să faceți asta, dar veți câștiga, cel mult, 6 litri de mastica primă!”

Mirela Vaida: „Sorin, ce înseamnă asta mastică? Adică cum? Cum să spui asa?”

Sorin Ovidiu Bălan: „N-am zis eu, a zis unul Caragiale, e în lecturile obligatorii de clasa a 4-a!”

Prezentatoarea TV a “înghițit gălușca în direct”, însă în pauza publicitară a început să plângă și să se plângă producătorului că jurnalistul a făcut-o să pară proastă. Șefii emisiunii au decis, mai apoi, ca Sorin să nu se mai prezinte la edițiile din săptămâna aceea, în încercarea de a calma spiritele. Mai exact, de a o calma pe Mirela, care tuna și fulgera de la cel mai mic până la cel mai mare șef al Antenei.

Jurnalistul de investigații a încheiat colaborarea cu Antena 1

La o săptămână distanță, Sorin Ovidiu Bălan a fost invitat, din nou, în platoul Acces Direct, însă cântăreața-moderator nu a putut să treacă peste cele întâmplate și s-a asigurat că jurnalistul nu va mai intra în același platou cu ea: “Mirela este abilă, a făcut lucrurile încet, dar sigur. A reușit să convingă pe toată lumea că totul va fi bine și fără Sorin, desi telespectatorii trimiteau zilnic mesaje pentru a întreba unde este acesta și când se întoarce”.

Ruptura s-a produs treptat, iar Sorin Ovidiu Bălan a început să fie invitat la emisiune din ce în ce mai rar, până în momentul în care nu s-a mai prezentat deloc. Dezamăgit de cele întâmplate, dar și neștiind ce se întâmplă, respectatul jurnalist a decis să pună punct definitiv colaborării cu Antena 1. De altfel, a oferit un motiv decent, de cavaler, fără să se erijeze în altfel de comentarii, a declarat o sursă din Antena 1 pentru CANCAN.RO.

Contactat telefonic de CANCAN.RO, Sorin Ovidiu Bălan își aduce aminte de incidentul de la care a pornit „mărul discordiei” dintre el și moderatoarea emisiunii de la Antena 1, Mirela Vaida.

„E o chestie veche, de patru ani, dacă nu mai mult. Îmi aduc aminte. A fost un context, era o doamnă și eu am spus acea replică. La care Mirela, care era atentă la emisiune, nu a înțeles… Ea era atentă cu CNA-ul și alte chestii. Ce ai zis, Sorin? I-am spus că e ceva din Caragiale, nimic mai mult. Nu și-a dat seama”, ne-a mărturisit jurnalistul, în exclusivitate.

Celebrul jurnalist nu îi poartă pică Mirelei Vaida

De altfel, Sorin Ovidiu Bălan nu îi poartă pică! Așa cum ne-a învățat, de-a lungul timpului, celebrul jurnalist de investigații rămâne un domn și a decis să nu „lovească” în cea care i-a fost colegă de platou ani la rând.

„Nu a fost prima dată când am făcut mișto de ea, asta e stilul meu. Dar nici vorbă să o consider incultă, dovada că în primăvara a scris în cartea mea. Nu am nimic personal cu ea. Nu mai apar la Acces Direct din motiv că platoul nu mai e la Piața Chibrit, ci în altă parte. Și ca să ajung acolo îmi ia din timp opt ore. Dar dacă, Doamne-fereste, apare vreo nenorocire și sunt sunat, răspund. Eu nu i-am vânat niciodată locul, eu aveam contract pe drepturi de autor. Dacă aș fi vrut să fiu la Acces Direct, as fi încercat acum 15 ani, când era Mădălin Ionescu. Repet, între noi nu e nicio problemă. Mai am vreo 15 zile până la pensie, am alte priorități!”, a mai declarat Sorin Ovidiu Bălan pentru CANCAN.RO.