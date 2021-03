Sorin Ovidiu Bălan, ipoteză cutremurătoare în ancheta deschisă în cazul Mirelei Vaida: “Ori a mai fost în platou, ori cineva a îndrumat-o”

Sorin Ovidiu Bălan a lansat o ipoteză cutremurătoare în ancheta deschisă după ce Mirela Vaida a fost atacată de o femeie cu o piatră la scurt timp după ce a început să prezinte ediția de ieri a emisiunii “Acces Direct”. În prezent, îndrăgita moderatoare se află la munte împreună cu familia sa și a ținut să le transmită susținătorilor ei câteva gânduri.

Ipoteză-șoc în ancheta de tentativă de omor a Mirelei Vaida

Celebrul jurnalist a făcut filmul atacului halucinant pentru publicația DC News și a dezvăluit că agresoarea “a venit întâi în parcarea din spate, acolo unde este o rulotă părăsită”. Ulterior, femeia care ar avea aproape 40 de ani, s-a dezbrăcat complet și a intrat pe ușa laterală a platourilor de filmare, ușă nepăzită, cunoscută doar de cei din producție.

“S-a întors, s-a pitit după tomberoane, după care, când a auzit semnalul că a început emisiunea, a intrat și a dat cu piatra. Noroc ca nu a nimerit-o pe Mirela. Mai avea două pietre în sacoșa pe care a lăsat-o la îndemână”, a declarat Sorin Ovidiu Bălan pentru dcnews.ro.

Jurnalistul de investigații bănuiește că agresoarea prezentatoarei ar fi avut complici.

“După părerea mea, femeia n-avea cum să vina din Iași și să nimerească intrarea. Ori a mai fost în platou, ori cineva a îndrumat-o (…). Mai sunt care fac fixații după ce vin la «Acces Direct», că vor casă sau altele…”, a mai spus Sorin Ovidiu Bălan, conform sursei citate mai sus.

Mirela Vaida a plecat la munte după ce a fost la un pas să fie ucisă

“Vreau să vă mulțumesc pentru toate cuvintele de încurajare pe care le-am primit. Am ajuns la munte, pentru că era un weekend pregătit la munte cu familia. Sigur că sunt în stare de șoc, presupun că se cunoaște și faptul că am plâns mai tot drumul. Pentru cei care cred că este o farsă, eu le doresc din tot sufletul și cu mâna pe inimă să nu trăiască niciodată ce am trăit eu astăzi (n.r.: ieri), pentru că efectiv mi-am văzut moartea cu ochii”, a spus vedeta Antenei 1 pe o înregistrare urcată noaptea trecută pe Instagram Stories.

Ulterior, îndrăgita moderatoare a mai spus despre trauma suferită în cursul zilei de ieri: “Mai multe detalii o să am luni de la Poliție și cred că luni o să fiu un pic în stare să vă și povestesc ce s-a întâmplat. Da, este adevărat, pare incredibil, dar ușa aceea laterală nu este păzită. Este o ușă de serviciu, pe care ies colegii la țigară, unde parcăm noi mașinile. Da, pe acolo poate intra oricine. Mai multe vă spun luni”.

