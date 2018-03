Fosta concurentă de etnie romă, care a făcut show pe scena de la „X Factor”, a vorbit despre divorț: „Eu și soacra mea…”

Narcisa Stănescu, fosta concurentă de etnie romă, care a făcut show pe scena de la „X Factor”, a vorbit despre divorț. La mai bine de jumătate de an de când i-a impresionat pe jurații de la „X Factor” cu vocea și talentul ei, Narcisa Stănescu a oferit un interviu impresionant alături de soțul ei. Tânăra artistă și Gabi au făcut mărturisiri incendiare din mariajul lor. Și nu s-a ferit să vorbească despre divorț.

Narcisa Stănescu, fosta concurentă de etnie romă, care a făcut show pe scena de la „X Factor”, a vorbit despre divorț. În cadrul interviului, vedeta a spus clar și răspicat că la ea în familie nu va exista divorț. În plus, cu soacra are o relație cu totul și cu totul specială.

„Soacra mea, pentru mine, e ca o mamă. Dumnezeu mi-a dăruit o soacră cum nu pot descrie în cuvinte. Mă respectă şi mă iubeşte. Uneori, când stăm împreună, povestim ca două prietene, bârfim și ne simțim foarte bine. Eu și soacra mea suntem cele mai bune prieten (…). Nu, la noi nu există divorț. (…)”, a mărturisit Narcisa Stănescu în cadrul emisiunii „Acces Direct”.

Narcisa Stănescu a dezvăluit că primul sărut cu soțul ei a fost în ziua nunții

„Mă simțeam îndrăgostită și îl respectam în adâncul sufletului meu. La o anumită vârstă, când mi-am dat seama că o să ne căsătorim, m-am îndrăgostit (…). Până să ne îndrăgostim, ne vedeam așa cu prietenii, niciodată singuri. (…) Până nu ne-am căsătorit, noi nu ne-am sărutat niciodată. Cu o săptămână înainte de nuntă, socrul meu a venit la mine acasă. (…). Nunta noastră a avut loc în casa noastră. La mine și apoi am plecat către biserică. (…). Eu am dormit la soacra mea, iar el la tatăl meu. (…). La o săptămână de la nuntă, am primit zestrea – am primit o zestre mare de la mama. (…). Pot să spun că eu am simțit. (…). Am avut multe emoţii şi mult entuziasm. Nu îmi venea să cred. Ne-am căsătorit acum un an şi două luni”, a mai povestit fosta concurentă de la „X Factor”.

Frumoasa tânără a participat recent și la emisiunea moderată de Mirela Vaida, „Totul pentru dragoste”. Narcisa a participat la „X Factor” în septembrie 2017. După ce a auzit-o cântând piesa „When I’m Gone” a Annei Kendrick, Delia a declarat: „E rar ce ai tu! Nu am mai văzut aşa apariţie! M-ai fermecat”.

„M-am măritat pentru că așa este tradiția la noi. Am fost promisă lui de la vârsta de șase ani. (…). Sper ca domnul Carla’s Dreams să se ţină de cuvânt. „, a spus Narcisa Stănescu în cadrul emisiunii „X Factor”.