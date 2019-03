Fosta iubită a lui Gheorghe Turda detonează bomba. Declarații în premieră despre ”copilul secret”!

Am aflat cele mai mare secrete ale Nicoletei Voicu. Fosta iubită a lui Gheorghe Turda a fost abandonată de mama ei la naștere și a fost înfiată la aproape doi ani. Nu și-a cunoscut niciodată mama naturală și nici nu-și dorește. Un alt lucru pe care l-a mărturisit, în exclusivitate, la CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV, e acela că are un fiu de 23 ani, rezultat din căsnicia cu fostul soț, de care a divorțat acum patru ani. Nicoleta se confruntă acum cu probleme financiare și riscă să nu-și mai poată plăti ratele apartamentului.

La 47 ani, Nicoleta Voicu este acum o femeie singură și independentă. Viața i-a dat o palmă încă de la naștere. Părinții au abandonat-o, iar la aproape doi ani a fost înfiată. A aflat de la colegi, în școala generală, dar asta n-a oprit-o să-și iubească părinții adoptivi la fel de mult și spune că nu dorește să-și cunoască mama naturală. (CITEȘTE ȘI: NICOLETA VOICU, MESAJ DUR PENTRU GHEORGHE TURDA: ”TE VOI TRĂDA, CUM M-AI TRĂDAT…”)

„Voi, bărbații, aveți așa… o gargară d-aia„

Eșecurile sentimentale au făcut-o să nu mai creadă în bărbați și în vorbele lor. Acum patru ani a divorțat de soțul ei, apoi a urmat și despărțirea de Gheorghe Turda.

”- Ne putem ridica din nimic. După divorț, efectiv am luat viața de la zero. E mult mai greu acum. Am ajuns în punctul în care nu mai cred în cuvinte deloc.

– Îți spunea cuvinte pe care tu le credeai și acum îți dai seama că ai fost prea naivă?

– Chiar foarte naivă! De multe ori am impresia că sunt așa, la 15-16 ani, încă mai cred în oameni, în vorbe, în cuvinte, în dulcegării.

– Care erau vorbele care te-au dezamăgit cel mai tare?

– Să nu mai pomenim trecutul, să-l lăsăm acolo. Voi, bărbații, aveți așa… o gargară d-aia”, a mărturisit Nicoleta Voicu pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV.

Nicoleta Voicu are un băiat de 23 de ani

Nicoleta este și mama unui băiat de 23 ani, lucru pe care l-a ținut ascuns până acum. (VEZI ȘI: GHEORGHE TURDA A RĂBUFNIT! MOTIVUL PENTRU CARE S-A DESPĂRȚIT DE NICOLETA VOICU. “CÂND ERAM LA BAIE, ÎMI…”)

”- Îți plac copiii?

– Foarte mult!

– Păi, și…

– Păi, am unul. E mare, are 23 ani, băiat.

– Însurat, la școală?

– A terminat facultatea.

– Ce s-a întâmplat de n-au mers căsniciile, greșești tu undeva?

– Punându-mă acum în cealaltă barcă, înțeleg de ce oamenii obișnuiți… fostul meu soț nu avea legături cu partea artistică, noi suntem destul de ciudați, avem lumea noastră, avem trăirile noastre. Și plecările noastre… acum îmi dau seama că de fapt nimeni n-a fost de vină, dar venind din domenii diferite…

– Ați rămas în relații OK?

– Fiecare și-a văzut de drumul lui.

– Nu mai comunicați, nici măcar prin prisma copilului?

– Comunicăm direct cu copilul că e destul de mare. Copilul a rămas în apartamentul în care am locuit împreună, apartament cu trei camere, copil realizat, așezat, nu-i lipsește nimic.

– Fiul tău are aptitudini artistice?

– Nu, am fost cu el la Dinu Lipati, zic să-l încerc, poate e un geniu. Și a zis ”Lăsați copilul în pace!”, a mai spus artista pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV.

„Situația asta a mea e destul de delicată”

Nicoleta și-a cumpărat un apartament micuț tocmai ca să fie aproape de fiul ei. Însă creșterea ROBOR-ului i-a mărit ratele și se teme că va ajunge în imposibilitatea de a-și achita creditul. După recenta despărțire de Gheorghe Turda, doar o prietenă i-a fost alături, reușind s-o scuture astfel încât să-și vadă de viață.

”Eram cu psihicul la pământ, nu aveam niciun orizont. Cel puțin artistic, mă desprinsesem de un om care era baza tuturor legăturilor profesionale. Practic, eram ca într-un aeroport, se derulau toate destinațiile și eu n-aveam nicio destinație. Iar situația asta a mea e destul de delicată, cu creditul la bancă nu-mi permit nicio… și deja sunt așa, într-o oarecare situație ușor delicată. Tot se speculează atât că am stat pentru bani. Nu, am avut concerte în ultima perioadă împreună.

– Ai luat bani de la el?

– Nu, tocmai, atât pot unii oameni. Oamenii fără să știe, de fapt, lucrurile în realitate, cine suntem, cum suntem”, a mărturisit Nicoleta Voicu pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV.

„Am suferit, bineînțeles că am suferit”

Nicoleta încă poartă simbolul iubirii oferit de Gheorghe Turda. (CITEȘTE ȘI: IMAGINI EXCLUSIVE DIN CASA NICOLETEI VOICU. FOSTA IUBITĂ A LUI GHEORGHE TURDA, FILMATĂ ÎN NOUL CUIBUȘOR DE NEBUNII)

”- Acesta este de la el.

– Încă îl porți?

– Da.

– E din aur?

– Da. Am suferit, bineînțeles că am suferit. Au fost vreo două săptămâni, eram aici și aveam sentimentul că sunt tot acolo. M-am obișnuit cu greu, dar m-am mobilizat artistic. Nu cred că avem să ne reproșăm ceva unul celuilalt. Pur și simplu, a fost o nepotrivire. Mai degrabă, au fost oameni din afară care au influențat, am eu certitudinea asta. Fiind cunoștințe din apropierea lui, trecutul lui, au avut greutate cuvintele. Eu fiind mai nouă în viața lui, a fost mai greu să demonstrez cu sufletul cele mai bune intenții.

– Cum trebuie să fie bărbatul ăla care să te facă să te reîndrăgostești, s-o iei din nou de la capăt?

– La momentul ăsta, sincer, chiar nu am răspuns. Pentru că ar trebui să treacă mai mult timp… din start dacă nu mai cred în cuvinte… Cu siguranță lucrurile vor evolua mult mai greu”, a mai spus artista pentru CANCAN.RO, emisiune difuzată de România TV.

