Fosta iubită a lui Jador, Ella Tina, și-a aflat sentința după ce a încălcat legea: „Am făcut atac de panică”

Ella Tina, fosta iubită a lui Jador, a avut probleme cu legea și a trecut prin niște situații foarte stresante. Bruneta a ieșit în față și a spus tot ce s-a întâmplat, de fapt, dar și problemele de sănătate pe care le-a întâmpinat după ce și-a aflat sentința! Iată ce a spus!

Numele Ellei Tina a circulat prin presă o bună perioadă, după ce, s-a aflat că aceasta este implicată într-un proces penal, în calitate de intimat. Fosta lui Jador a fost cercetată pentru conducere fără permis auto și uz de fals. Permisul pe care-l deținea ar fi fost unul fals, obținut în Anglia.

Această întâmplare a avut loc într-o perioada tristă prin care Ella Tina trecea, după ce și-a pierdut mama, iar polițiștii au oprit-o în timp ce ea mergea acasă, în Moldova.

„Da, din păcate a avut loc un incident neplăcut. Mai exact, în perioada în care eram eu mai sensibilă, după ce am pierdut-o pe mama mea, eu trebuia să merg foarte des în Moldova, într-adevăr, un echipaj de poliție m-a oprit. Este adevărat!”, a declarat Ella Tina pentru Spynews.ro

Deși din zvonuri reieșea că ar fi primit o condamnare cu executare, bruneta a menționat că nu este adevărat. Fosta lui Jador recunoaște că a greșit și că regretă toate cele întâmplate.

„Nu sunt condamnată cu executare, așa s-a spus. Într-adevăr am făcut o greșeală. Pe care mi-o asum și tot ceea ce este necesar de făcut voi face. Am lăsat legea să își facă treaba. Procesul s-a soluționat. Este o greșeală pe care o plătesc. Mi-am recunoscut fapta și o regret.”, a continuat ea.

Ella Tina a mărturisit că sănătatea i-a fost afectată în urma acestei situații complet neplăcute. De asemenea, ea le transmite un sfat tuturor oamenilor și susține că și-a învățat lecția.

„Situația a degenerat puțin și s-a cam exagerat în presă. Ai mei s-au speriat foarte tare. A fost o situație foarte neplăcută în ziua aceea, desi știam cum s-a soluționat procesul, avocații mă contactaseră. Mi-a dat o stare de agitație, nu m-am simțit bine, am avut nevoie de intervenția medicilor. Mă gândeam că presa știe altceva decât știu eu. Am făcut atac de panică. Nu îndemn pe nimeni să facă ce am făcut eu, nu este o faptă de lăudat. Realitatea nu este chiar așa cum s-a spus. Mi-am învățat lecția!”, a mai zis ea pentru sursa citată.