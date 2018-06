Fosta iubită a ”păpușelului” Biancăi rupe tăcerea: ”Tristan nu vrea decât să se afirme, dar…”

La aproximativ o săptămână de la debutul super-telenovelei care a monopolizat atenția publică, Mia, femeia care ar fi fost părăsită de Tristan Tate pentru Bianca Drăgușanu, rupe tăcerea. (Cele mai bune oferte laptopuri ) CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, primele declarații ale fostei iubite a ”păpușelului” Biancăi. (CITEȘTE ȘI: FOSTA LOGODNICĂ ÎL BÂNTUIE PE ”FRUMUȘELUL” BIANCĂI: ”ÎNCĂ NU ȘI-A LUAT LUCRURILE DE LA EL!”)

Mia, femeia care în trecut a avut o relație cu Tristan Tate, bărbatul în brațele căruia s-a refugiat Bianca Drăgușanu, după despărțirea de Victor Slav, s-a decis să spună lucrurilor pe nume. (Console si accesorii gaming ) Bruneta a făcut mărturisiri uluitoare, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Tânăra despre care v-am dezvăluit că s-ar fi ales cu un bolid de lux de aproximativ 90.000 de euro după ce s-a despărțit de ”frumușelul” Biancăi susține că, de fapt, ea și milionarul englez nu au depășit stadiul de amici. Mai mult decât atât, Mia pare că ar vrea să-l uite pe sportivul care a intrat în grațiile Biancăi Drăgușanu. (NU RATA; AICI: BIANCA DRĂGUȘANU ȘI TRISTAN TATE S-AU SĂRUTAT CA-N FILME LA NUBA MAMAIA!)

”Eu și Tristan suntem doar cunoștințe și atât, amici mai bine spus. L-am cunoscut într-un club din București și atâta tot. De la poza pe care am postat-o pe Instagram cred că a pornit toată această poveste. Nu am nicio treabă cu el, ne-am văzut de câteva ori prin cluburile de noapte, după cum se știe Tristan e mare amator de petreceri, îi place să iasă prin cluburi. Dar, sincer, nu am nicio relație cu el, nu avem absolut nimic de împărțit, nu am lucruri la el acasă și nici el nu are lucruri la mine. Nu vreau să-i fac rău. Așa cum îl cunosc eu e un om normal. Eu cred că Tristan nu vrea decât să se afirme, dar la cât de mulți bani are putea să o facă în alt mod”, a mărturisit Mia, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Iubitul Biancăi ar fi foarte gelos

”Tristan a făcut o criză de nervi când a aflat că Mia a început să se afișeze cu un fost coleg de birou și a ales să facă publică relația cu Bianca. Mia și Tristan au avut o relație frumoasă, se înțelegeau destul de bine și își făceau planuri. Relația lor a durat aproximativ doi ani”, a declarat o sursă din anturajul sportivului, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)