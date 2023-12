Fosta mare dragoste a lui Mihai Constantinescu, distrusă de durere. Dezvăluiri tulburătoare ale Mihaelei la 4 ani de la decesul marelui cântăreț

Mihai Constantinescu s-a stins din viață în anul 2019, la vârsta de 73 de ani. A suferit un stop cardio-respirator neresuscitabil, după ce luni bune a fost în comă, și a murit pe patul de spital, lăsând în urma lui numai durere în sufletele celor dragi. Fosta lui mare dragoste, Mihaela Constantinescu, nu-și poate reveni din șocul pierderii regretatului artist. Chiar dacă au trecut ani buni de la separarea lor, aceasta nu-l poate da uitării.

Fosta soție a lui Mihai Constantinescu încă îi simte lipsa regretatului cântăreț. Acesta s-a stins din viață în anul 2019, pe patul de spital, lăsând în urma lui numai durere în sufletele celor dragi. Chiar dacă s-au despărțit în anul 2003, divorțând după 23 de ani de căsnicie, Mihaela nu l-a dat uitării pe Mihai Constantinescu. Mai ales după moartea artistului, aceasta are grijă să respecte rânduielile care se fac după decesul cuiva. Ea se ocupă de parastasele regretatului cântăreț și a mărturisit că preferă să ofere mâncare caldă bătrânilor aflați la un azil.

CITEȘTE ȘI: CARE A FOST ULTIMA DORINȚĂ A LUI MIHAI CONSTANTINESCU! SIMONA SECRIER A DEZVĂLUIT-O LA 3 ANI DE LA MOARTEA ARTISTULUI

„Eu îi fac parastas mereu și nu din an în an fac acest lucru ci fac tot timpul. Merg la un azil de bătrâni și îi fac parastas lui Mihai și părinților mei de 4/5 ori pe an cu mâncare caldă, cu aperitiv, cu desert, cu tot ce trebuie.

CITEȘTE ȘI: POVESTEA IREALĂ A ROCKERULUI DEVENIT PREOT. FOSTUL COLEG DE SCENĂ AL LOREDANEI GROZA A FOST DAT AFARĂ DIN BISERICĂ DUPĂ O POVESTE DE DRAGOSTE EȘUATĂ

Fosta parteneră de viață a regretatului artist suferă mult după pierderea acestuia. Chiar dacă nu mai erau împreună de ani buni, Mihaela recunoaște că a plâns în fiecare zi, pentru că-și amintea de clipele frumoase petrecute alături de el. Femeia a dezvăluit că nu-l poate uita, pentru că Mihai Constantinescu a fost un om foarte bun și special pentru ea.

„Îmi este cumplit de dor de el. Am fost în vacanță unde mergeam cu el. Aveam locul nostru de suflet și am fost acolo unde mergeam împreună. Am plâns în fiecare zi… pentru că îmi aminteam clipele frumoase petrecute cu el. Nu am cum să îl uit, timpul pe mine nu m-a ajutat acest lucru. Eu am avut norocul să am un soț și niște părinți minunați, deci nu am cum să uit așa ceva.

Noi am avut o relație care a evoluat treptat și foarte frumos: am fost admiratoarea lui, după care ne-am cunoscut, după care am avut o relație profundă și tot așa. Mihai a fost un om atât de bun, a fost un om special. Am fost împreună timp de 40 de ani într-o anumită formă. Mihai este o lipsă acută în viața mea”, a mai spus aceasta.