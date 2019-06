Carmen, fosta soție a lui Ionuț Negoiță, punctează din nou la impresia artistică. (Cel mai bine platit job din București) Zilele trecute, femeia care i-a dăruit doi copii finanțatorului de la Dinamo București și-a făcut apariția la o piscină din Capitală, unde și-a etalat formele, dar și impresionantele tatuaje. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile.

Mulți ani au trecut de când Carmen și Ionuț Negoiță au înlocuit certificatul de căsătorie cu cel de divorț. Fiecare și-a văzut de viața lui, cu speranța că, măcar sentimental, alegerea a fost cea bună. Dar cum arată acum fosta doamnă Negoiță? Zilele trecute, alături de o prietenă, la o piscină din Capitală. Iar Carmen arată trăsnet! Unde mai pui că o notă aparte, poate chiar de mister, i-o dau tatuajele pe care și le-a etalat la piscină.

Carmen și-a programat o zi de liniște, la soare, șezlong și… apă. Alături de o bună prietenă, Ami Călin, fostă participantă la "Ferma vedetelor". Cele două au savurat din plin momentele, iar fosta doamnă Negoiță a întors și privirile, remarcându-se inclusiv cu tatuajele de pe corp, atunci când s-a îndreptat spre bar, pentru o răcoritoare obligatorie.

S-a apucat de afaceri după divorț

S-a apucat de afaceri după divorț

Carmen s-a apucat serios de treabă după divorț. Frumoasa roșcată și-a deschis un restaurant cu mâncare raw-vegan. De care este tare mândră! "Am dus o viață îmbelșugată, însă nu am trăit întotdeauna pe picior mare. Am avut o copilărie decentă, fără a trăi în puf. Nu regret că am divorțat, viața te pune uneori în fața unor situații pe care trebuie să le accepți.

Sunt mândră că am demonstrat că pot fi mai mult decât o soție de milionar, care știe să zâmbească frumos și să se facă plăcută. Îmi place că îmi câștig banii mei și că îmi permit să le ofer copiilor mei un trai decent. Am demonstrat că pot face față oricărei provocări, iar această nouă afacere înseamnă mult pentru mine. Mă motivează să fac lucruri mărețe“, spunea Carmen, pentru CANCAN.RO.

