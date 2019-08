Simona Trașcă are 39 de ani, dar face furori cu formele de invidiat, încât juri că e doar o tinerică în căutarea gloriei. Zilele trecute, a întors capete, deloc puține, pe litoral. Bustul a fost arma din dotare cu care fosta asistentă TV a făcut spectacol incendiar! CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, are imaginile hot, pe care vi le prezintă în exclusivitate.

Paralizat rămâi, nu te mai poți mișca! Riști ca iubita ori soția să îți tragă o palmă serioasă, pentru că ochii tăi vor fi mulați, involuntar chiar, pe formele ei, ale Simonei. Câțiva domni au avut însă norocul să fie singuri pe o plajă cunoscută de la Mamaia, acolo unde, brusc, și-a făcut apariția Simona Trașcă.

A impresionat din start! Costumașul de baie roșu a făcut-o pe fosta asistentă TV să arate mai sexy ca niciodată. Sânii, de o mărime impresionantă, au dat să ”evadeze”, doar că materialul sutienului e de calitate și i-a ținut în frâu. Talia, subțire, fața, netedă, ca de puștoaică, ce mai, o adevărată bombă sexy pe plajă!

Și nu e totul. A doua zi, aceeași Simona și-a făcut, din nou, apariția. A schimbat costumul de baie, unul în toate culorile, de această dată, dar care nu a ratat nici el formele fostei asistente. Și iar domnii au suspinat adânc…

Simona Trașcă, adevărul despre sora ei

Simona Trașcă știe că are o soră, din partea tatălui, a vrut s-o cunoască, dar a renunțat. A aflat adevărul despre soarta surorii și nu vrea să-i strice viața. “Când eram mică, am aflat că am o soră din partea tatălui. Mi s-a spus că mama fetei stătea pe lângă Bucureşti. Nu am aflat exact zona ca să o caut. Mereu m-am gândit la ea. Toată viaţa mi-am dorit să am o soră. Acum câteva luni, m-am întâlnit cu tata şi mi-a spus că a vorbit cu mama fetei şi i-a spus că este căsătorită, are copii, locuieşte cu soţul ei în altă ţară.

Mama ei a spus că nu vrea ca ea să afle că are alt tată. Domnul respectiv ştie că ea nu este copilul lui, dar ea nu ştie că el nu este tatăl ei adevărat. De asta m-am decis să renunţ pentru că m-am gândit că nu pot să fiu egoistă, să-i dau viaţa peste cap. Recent a avut loc conversaţia aceasta între tata şi mama surorii mele. Am renunţat în sufletul meu pentru că nu mi se pare corect să intru în viaţa ei”, a mărturisit Simona Traşcă.

A vrut să se sinucidă

Simona Trașcă a mai dezvăluit că viața ei nu a fost mereu lapte și miere. Ba chiar a avut o perioadă în care a suferit mult, fiind pe punctul de a-și lua viața. Și nu o singură dată. “Nu avea treabă operaţia. Nu aveam dureri. Nu există dureri după operaţia asta. Problema mea e că orce am pe faţă, bandaj, eu mă sufoc. Am simţit că îmi ţiuie urechile. Mama când m-a născut aveam cordonul ombilical în jurul gâtului şi medicii i-au spus că voi avea probleme. Am făcut o criză. Noroc că era mama în casă. Am luat nişte pastile foarte puternice şi m-am calmat. M-am simţit prost când am văzut azi când am văzut că se dezbate la televizor.

Atac de panică, cu depresie, cu toate adunate. Când am încercat să desfac pansamentele şi erau lipite acolo, m-au durut, nu am mai încercat să trag de ele. L-am sunat pe doctor, m-a calmat. Nu e de la o problemă din cauza doctorului sau a operaţiei. (…) Ce nu înţelege lumea despre mine e că eu din copilărie îmi doream să mor, încercam, şi nu ştiam cum să fac eu să mă sinucid. Am crescut cu chestia asta. Este ereditar.

În familia mea au fost trei sinucideri. De când am fost internată la psihiatrie, acum cinci ani, nu am mai încercat să mă sinucid. Fratele meu era bolnav atunci, încă nu murise. Pierdusem casa. Toate adunate… Poate că am devenit mai puternică acum. Mi-a fost astăzi ruşine”, a povestit Simona Traşcă.

