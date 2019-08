“Sexy-impresara” Anamaria Prodan deține rețeta succesului în viața de familie și în cea profesională, având toate motivele pentru a fi o femeie fericită. Își adoră cei trei copii – Rebecca Dumitrescu, Sarah Dumitrescu şi Laurențiu Reghecampf Junior -, îl susține, permanent, pe Reghe și, în ceea ce privește impresariatul, fiecare pas făcut înseamnă unul înainte, nu înapoi. De curând, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a întâlnit-o pe Sarah Dumitrescu, fiica Anamariei Prodan, la NUBA Mamaia, iar imaginile pe care vi le prezentăm, în exclusivitate, sunt nu numai sugestive în ceea ce privește atitudinea talentatei baschetbaliste, ci și surprinzătoare. (CITEȘTE ȘI: ADEVĂRUL DESPRE AVEREA EI! CÂȚI BANI ARE, DE FAPT, ANAMARIA PRODAN)

Sarah Dumitrescu este o sportivă talentată, cu rezultate pe măsură, dar și o frumusețe incontestabilă. Ea și Anamaria Prodan seamănă ca două picături de apă. Sarah este înaltă, zveltă și se poate lăuda cu o siluetă de manechin. Nu este nicio exagerare dacă spunem că Sarah are un corp fără cusur, iar faptul că joacă baschet de performanță este încă un argument în favoarea ideii că reușește să se mențină în formă maximă. Antrenamentele își spun cuvântul, iar modul de viață din afara terenului contribuie, esențial, la felul în care arată.

Totuși, sportivii au – la rândul lor – nevoie de relaxare, cu atât mai mult cu cât este vară, iar plaja atrage ca un magnet. Însă litoralul nu înseamnă numai băi de soare și reprize reconfortante de înot, ci și cluburile ”sclipitoare” unde te poți distra la superlativ, alături de toți prietenii, dansând pe hiturile verii și sorbind băuturi cu nume exotice. (VEZI ȘI: ANAMARIA PRODAN, NOI IMAGINI INCENDIARE. CUM A FOST FOTOGRAFIATĂ IMPRESARA)

Sarah, fiica Anamariei Prodan, ”viață sportivă” 100%!

Cu siguranță, există multe voci care susțin ideea conform căreia cei mai mulți dintre copiii ”de bani gata” nu fac altceva decât să toace banii părinților și să profite de orice prilej pentru a semna ”condica” în cluburile de fițe. Nu este cazul fiicei Anamariei Prodan.

Sarah Dumitrescu, întâlnită de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, la NUBA Mamaia, este o adevărată sportivă, atât pe teren, cât și – după cum s-a putut observa – în afara lui. Sarah a avut o apariție de super-fițe la NUBA Mamaia – pantaloni Gucci (aproximativ 1.000 de euro) și adidași Balenciaga (circa 1.200 de euro), plus un maiou alb (acoperit în imaginea de mai jos cu o bluză de culoare neagră) – și a "gustat" fără rețineri din atmosfera de vacanță.

Însă baschetbalista nu s-a dat nicio secundă în spectacol, așa cum și-ar fi putut imagina cineva. Iar Anamaria Prodan are, iată, motive suplimentare de bucurie maternă. Trebuie spus că Sarah a fost "cumințică" și merită nota 10 pentru asta. Nu a consumat alcool, iar multe momente a fost preocupată doar de citirea unor… mesaje misterioase pe display-ul telefonului mobil.

Anamaria Prodan i-a dăruit fiicei sale un bolid de peste 100.000 €

După ce Sarah a absolvit facultatea, Anamaria Prodan i-a dăruit fiicei sale un bolid în valoare de peste 100.000 €! Cunoscuta baschetbalistă a izbucnit în lacrimi de fericire și – după ce a fost felicitată de fratele ei vitreg și de Laurențiu Reghecampf – s-a fotografiat alături de mama sa. Iar Anamaria Prodan, fericită, a postat imaginea pe Internet. Bineînțeles, o astfel de poză de colecție a fost însoțită de gândurile emoționante ale "sexy-impresarei".

“Because she is Incredible ❤️! Because she deserves everything❤️! Because she make me so proud ❤️! Because she work so hard to be nr 1 ❤️ proud of you my princess @sarahh ❤️❤️❤️#giftforgraduation🎁 #proudofmydaughter❤️ #proudmother #lovemydaughter #gift (n.r.: Pentru că ea este incredibilă! Pentru că ea merită totul! Pentru că ea mă face atât de fericită! Pentru că ea muncește atât de mult ca să fie numărul 1. Sunt mândră de tine, prințesa mea, Sarah! #cadoudeabsolvire #mândrădefiicamea #mamămândră #îmiiubescfiica #dar)”, este mesajul pe care Anamaria Prodan l-a transmis atunci când a dezvăluit pe Instagram ce i-a oferit fetei sale, Sarah Dumitrescu, după ce aceasta a absolvit facultatea.

La scurt timp după ce și-a revenit din șocul primirii unui astfel de cadou, Sarah s-a urcat, bucuroasă, la volanul bolidului de peste 100.000 €.

Sarah, fiica Anamariei Prodan: ”Sunt extrem de fericită”

Sarah, fiica sexy-impresarei Anamaria Prodan, a reușit performanța de a fi selectată în cadrul unei echipe mari de baschet din Statele Unite ale Americii. Chiar ea a făcut anunțul pe internet, iar felicitările au curs… cascadă. În toamna anului trecut, Sarah – fiica Anamariei Prodan cu fostul soț, Tiberiu Dumitrescu – a semnat cu echipa Universității Mississippi, Ole Miss.

Sarah este jucătoare de bachet de mai mulți ani, dar se poate spune că a început să aibă succes cu adevărat. Ea a anunțat pe contul de Instagram, la momentul respectiv, că a fost selectată să joace pentru o echipă mare de baschet din Statele Unite ale Americii, manifestându-și bucuria.

„Sunt recunoscătoare că am şansa să joc baschet, sportul pe care îl iubesc, la un nou nivel. Vreau să le mulţumesc tuturor şcolilor care m-au selectat. Acestea fiind spuse, sunt extrem de fericită să vă anunţ că voi juca la Universitatea Mississippi", a precizat Sarah Dumitrescu pe contul ei de Instagram.

