Anamaria Prodan se relaxează pe litoralul românesc. Cum arată impresara în costum de baie

Anamaria Prodan se relaxează pe litoralul românesc. Impresara se bucură de soare, de mare și stă toată ziua la plajă pentru un bronz ca-n reviste.

Nu degeaba și-a câștigat apelativul de ”sexy impresară”! Anamaria Prodan a slăbit spectaculos și este extrem de mândră de noua ei siluetă. Zilele trecute, sexy-impresara și-a făcut bagajele și a plecat să se relaxeze pe litoralul românesc. Anamaria Prodan se bucură de soare, de mare și de plajă, iar pe contul ei de Instagram a publicat mai multe fotografii în care apare într-un costum de baie, format din două piese.

Și, ce-i drept, Anamaria Prodan arată demențial de când a slăbit 15 kilograme. (CITEȘTE ȘI: ALEXA ȘI-A DAT DEMISIA DE LA ASTRA! ÎN ACEST TIMP, ANAMARIA PRODAN SE…)

Ce dietă ține Anamaria Prodan

Anamaria Prodan este într-o formă fizică foarte bună și arată atât de bine după ce a ținut o dietă bazate doar pe lichide, care a făcut-o să piardă 15 kilograme. (VEZI ȘI: N-O SĂ UIȚI NICIODATĂ CE AI VĂZUT! ANAMARIA PRODAN A PURTAT CEA MAI CURAJOASĂ ROCHIE LA O PETRECERE MONDENĂ)

„Eu dacă îmi doresc ceva nu-mi stă nimic în cale! Este o dietă prin care toţi sportivii mari ai lumii slăbesc. Nu am mai mâncat solid absolut nimic, doar sucuri. Nu e dificil, pentru că organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curăţat tenul, am slăbit frumos. Am băut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ginger, cu portocale cu sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, în ultima perioadă nici nu mai puteam să-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Şi apă, foarte multă apă. Aveam non-stop sucul în mână. Dacă mă opream undeva, îl puneam la frigider”, a declarat Anamaria Prodan Reghecampf.

Anamaria Prodan Reghecampf este agent FIFA, realizator TV şi fotomodel român. A activat ca preşedinte de club la CS Buftea în liga a doua, preşedinte de club la FC Snagov în liga a doua, preşedinte executiv la FC Universitatea Cluj şi manager general în Liga 1 la FC Gloria Bistriţa şi Concordia Chiajna. Celebra impresară are trei copii: Rebecca Dumitrescu, Sarah Dumitrescu şi Laurențiu Reghecampf Junior. Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au căsătorit în 2008.