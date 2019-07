Cum arăta Anamaria Prodan acum 20 de ani, în ziua nunții cu Tiberiu Dumitrescu

Episodul violent din lumea fotbalului românesc, provocat de Anamaria Prodan și interviul savuros oferit la Pro TV i-a făcut pe mulți să își amintească de vremurile de început ale impresarei. Dacă dăm înapoi 20 de ani, pe vremea când era căsătorită cu fostul baschetbalist Tiberiu Dumitrescu, diva arăta complet diferit față de cum este în prezent. Unii dintre criticii săi consideră că a exagerat cu operațiile estetice.

Anamaria Prodan a devenit soția lui Tibi Dumitrescu în 1998, căruia i-a dăruit două fete superbe: Rebecca și Sarah. Povestea lor de iubire s-a sfârșit după aproape 10 ani de mariaj; divorțul s-a pronunțat în 2007. Deși s-au separat, cei doi foști soți au o relație foarte bună și diva se înțelege bine și cu partenera lui Tiberiu Dumitrescu. După cum puteți vedea în galeria foto a articolului sexy impresara era brunetă în urmă cu mai bine de 20 de ani când și-a unit destinul de al fostului baschetbalist. Comparând pozele din trecut cu cele din prezent… se observă clar diferențele: ea a suferit intervenții atât la nivelul feței, cât și în alte zone ale corpului.

Cum s-a cunoscut Anamaria Prodan cu fostul soț, Tibi Dumitrescu

“Ne-am cunoscut în 1998, în discoteca Vox Maris din Bucureşti. Ea a făcut primul pas şi într-o săptămână am devenit un cuplu. Ne-am continuat povestea de dragoste în America, unde ea trebuia să ajungă ca ziaristă la un turneu de tenis, iar eu urma să mă întorc la colegiul din New Jersey unde jucam baschet. Ne-am oficializat relaţia pe 1 septembrie, în statul Pennsylvania, SUA, pentru că eu aveam cetăţenie americană. Ana s-a mutat cu mine în New Jersey, unde în acea perioadă jucam baschet la colegiul Montclair State University”, a declarat Tibi Dumitrescu în cadrul unui interviu mai vechi acordat pentru libertatea.ro.

Anamaria Prodan are trei copii

Anamaria Prodan Reghecampf (n.: 17 decembrie 1972) este un agent FIFA, realizator TV şi fotomodel român. A activat ca preşedinte de club la CS Buftea în liga a doua, preşedinte de club la FC Snagov în liga a doua, preşedinte executiv la FC Universitatea Cluj şi manager general în Liga 1 la FC Gloria Bistriţa şi Concordia Chiajna. Celebra impresară are trei copii: Rebecca Dumitrescu, Sarah Dumitrescu şi Laurențiu Reghecampf Junior. Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au căsătorit în 2008.

