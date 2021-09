Fostul iubit al Andreei Bălan a devenit tătic pentru a treia oară! „Am rămas foarte buni prieteni, pentru ca despărţirea să nu fie atât de dureroasă”

Fostul logodnic al Andreei Bălan este în culmea fericirii. Bărbatul a devenit pentru a treia oară tătic. Acesta şi-a îndeplinit dorinţa, iar în prezent are familia la care a visat mereu.

Cu mult timp în urmă, pe vremea când Andreea Bălan avea doar 20 de ani, ea şi Teo Păcurar au trăit o frumoasă poveste de dragoste. Relaţia lor a durat aproape doi ani, însă în cele din urmă au ajuns la separare.

În prezent, Teo Păcurar, bărbatul despre care vedeta a avut întotdeauna numai cuvinte de laudă, trece prin momente fericite după ce al treilea copil al său s-a născut.

Andreea Bălan, iubire nebună în tinerețe

Puţini sunt cei care ştiu faptul că Andreea Bălan şi Teo au fost la un pas de căsătorie. Cei doi s-au logodit, însă, până să facă pasul cel mare s-au şi despărţit.

Motivul ar fi fost dorinţa artistei de a-şi continua cariera. Planurile celor doi de viitor erau foarte diferite, iar acest lucru i-a făcut să se despartă. Teo Păcurar îşi dorea să se stabilească împreună cu diva la Bistrița și să își întemeieze o familie, departe de lumina reflectoarelor.

Deşi s-au despărţit, cei doi au rămas în continuare prieteni. Lucrurile au evoluat frumos pentru amândoi, iar de fiecare dată când artista era întrebată de fosta sa relaţie, avea numai cuvinte frumoase de spus la adresa bărbatului.

„Teo şi-a dorit foarte mult să-şi întemeieze o familie, să avem copii, să ne mutăm împreună la Bistriţa, la părinţii lui şi, dacă iniţial am fost de acord, am realizat totuşi că nu sunt pregătită pentru a avea o familie şi am ales să-mi văd mai departe de cariera mea. Cu Teo am rămas foarte buni prieteni, pentru ca despărţirea să nu fie atât de dureroasă”, declara Andreea Bălan, cu mult timp în urmă, după despărțire.

Andreea Bălan și Tiberiu Argint, relația perfectă

După divorțul de George Burcea, Andreea Bălan a descoperit din nou dragostea în brațele lui Tiberiu Argint. Cei doi se iubesc de ceva timp, iar relația lor pare să meargă ca pe roate. De această dată, vedeta a fost mult mai discretă cu viața personale și nu își dorește să își mai expună relația.

”Sunt, în sfârșit, liniștită, sunt fericită, toată perioada cu separarea, cu divorțul, a trecut. A trecut aproape un an, în februarie se face un an. Și sunt foarte, foarte liniștită, și mă concentrez foarte mult pe fetele mele, și vreau ca această latură, această parte personală să o țin pentru mine.

N-am putut să ascund nimic și nici n-am vrut să ascund nimic. Toată viața mea a fost o carte deschisă, de la 12 ani de când m-am lansat, dar deocamdată această parte o țin pentru mine și când va trebui să aflați ceva o să vă povestesc. E important să ai sprijin și susținere și să fie cineva alături de tine”, a declarat Andreea Bălan.

