Fostul iubit al Cristinei Cioran a ajuns în pragul disperării! Alex imploră încă o șansă și o cere în căsătorie pe actriță prin intermediul CANCAN.RO: “Fac orice, o iubesc atât de mult”

Cristina Cioran și Alexandru Dobrescu s-au despărțit în urmă cu mai bine de un an. Mai mult, la acea vreme, cei doi s-au bălăcărit în spațiul public și se părea că între ei nu mai e cale de împăcare. Supriză însă! Alex se căiește pentru tot ce s-a întâmplat în trecut. Știe că a greșit și e dispus la orice sacrificiu pentru a o duce la altar. El imploră încă o șansă și o cere în căsătorie pe actriță prin intermediul CANCAN.RO.

Cristina Cioran și Alex Dobrescu au avut parte de-o idilă ca-n filme, de-a lungul căreia au trecut de la agonie la extaz și invers. Cei doi au trăit, mai întâi, un adevărat coșmar, după ce micuța lor s-a născut prematur și a stat mai bine de o lună la incubator. Fetița a fost însă o învingătoare, iar în prezent este o dulceață de copil, perfect sănătoasă.

La doar câteva săptămâni după ce și-au aniversat copila, care împlinise un an, în loc să ajungă la altar, cei doi s-au despărțit. S-au bălăcărit apoi ca la ușa cortului în spațiul public și între ei nu părea să mai existe vreo cale de împăcare.

„O voi iubi toată viața”

Supriză însă! Alex se căiește pentru tot ce s-a întâmplat în trecut. Știe că a greșit și e dispus la orice sacrificiu pentru a o duce pe Cristina la altar. El imploră încă o șansă și o cere în căsătorie pe actriță prin intermediul CANCAN.RO.

„În prezent, suntem bine. Cu copilul împreună. Avem o relație deosebită, bazată pe armonie. Suntem în familie, în accepțunea mea. Cu mama copilului meu. Ieșim la masă, ieșim cu prietenii, cu copilul.

Fac orice, o iubesc atât de mult. Și o voi iubi toată viața. Vreau să ne propovăduim iubirea prin căsătorie. Îmi pare rău că ne-am răcit în perioada aceea și ne-am despărțit. Nu trebuia să se întâmple asta, dar se vor remedia lucrurile. Copilul trebuie să crească cu ambii părinți”, a declarat acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„Eu am tot cerut-o de-a lungul anilor”

Tatăl fetiței Cristinei Cioran nu ne-a ascuns faptul că a tot cerut-o în căsătorie, în timpul relației lor, doar că actrița l-a refuzat de fiecare dată:

„Eu am tot cerut-o de-a lungul anilor, dar ea nu pune preț pe asta. Eu mă port frumos și cu ea, și cu fata. Nu mai fac nimic din ce am făcut în trecut. Nu am o altă relație. Iar dat fiind comportamentul meu, lucrurile ar trebui să se întâmple așa cum îmi doresc”.

