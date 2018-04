Fostul iubit al lui Nicole Cherry își asumă noua relație, după ce s-a aflat de apropierea lui cu Diana, una dintre prietenele cântăreței?! Poza sa face cât o mie de cuvinte

În timp ce Nicole Cherry încearcă să treacă peste despărțire petrecând timp cu prietenele ei și mergând în cluburi, nici fostul iubit al artistei nu pierde vremea. Teo Mihaescu a făcut publică o poză care vorbește singură despre adevărul din spatele gesturilor imortalizate. Fotografia a fost însoțită de un mesaj care servește drept o declarație de iubire în public. De altfel, e prima de acest fel după ce s-a despărțit de frumoasa și talentata Nicole Cherry.

Teo Mihaescua avut parte de o duminică romantică, iar aseară, târziu în noapte, el a împărtășit prietenilor virtuali și nu numai cum s-a distrat. Fostul iubit al lui Nicole Cherry a urcat pe o rețea de socializare un filmuleț în care apare o brunetă care se sprijină cu mâinile pe bolidul tânărului designer și stă cu spatele la acesta. Pe ea o cheamă Pamela, potrivit etichetării făcute chiar de Teo. Ulterior, el a mai făcut publică o poză în care o ține de mână pe tânără, care își ascunde din nou fața.

Fotografia în care sunt surprinși într-o ipostază romantică a fost însoțită de un mesaj în limba engleză: „She’s mad but she’s magic (n.r.: E nebună, dar e magică)”. Aceste imagini care fac cât o mie de cuvinte vin la câteva ore după ce s-a aflat de apropierea dintre fostul iubit al lui Nicole Cherry și Diana, una dintre prietenele cântăreței.

Nicole Cherry a primit un sfat despre relații și despărțiri de la o fană

Tot ieri, tânăra artistă a făcut publică o poză și, printre zecile de mesaje de la prieteni și fani, ea a primit un un sfat care i se potrivește în aceste momente delicate. „Adolescența fără dezamăgiri și iubiri nu cred că are farmec💓Căzând înveți să mergi mai departe și să prețuiești persoanele care te iubesc cu adevărat!💗Fiecare sentiment are propriul sens în dezvoltarea noastră ca ființe ce știu să iubească!💓Succes fată talentată și frumoasă în cariera ta ca solistă!!!!!!”, i-a scris o internaută. Spre surprinderea multora, Nicole Cherry a dat like, semn că ea și Teo nu mai formează un cuplu.

Sfatul a fost scris într-unul dintre comentariile lăsate la poza de mai jos.

Nicole Cherry a vorbit despre nuntă

Într-un interviu oferit de curând, Nicole Cherry a vorbit despre prima ei relație de iubire pe care și-a asumat-o public. În timpul declarațiilor, vedeta a mărturisit că îl susține pe Teo în munca lui, el fiind designer.

„E o relaţie, prima mea relaţie, ce am avut până acum nu pot să spun că a fost o relaţie. Am simţit nevoia să o fac publică. Mă bucur de ceea ce îmi oferă Dumnezeu. Muzica este pentru mine pe primul loc. El e designer şi eu îl susţin din punctul ăsta de vedere. Dacă eu am o părere bună despre el şi prietenele mele mă susţin şi au o părere bună. Cred în karma. Eu mă mărit… când vreau eu.” a mărturisit frumoasa artistă.