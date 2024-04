Fostul ministru al Economiei din Kazahstan, acuzat că și-a ucis soția! Kuandyk Bishimbayev riscă până la 20 de ani de închisoare

Procesul unui fost ministru guvernamental, acuzat că și-a bătut soția până la moarte, a atras atenția publică în Kazahstan.

Imagini șocante difuzate în sala de judecată săptămâna aceasta îl arătau pe Kuandyk Bishimbayev, fost ministru al Economiei, lovind în mod repetat și brutal o tânără. Femeia, Saltanat Nukenova, în vârstă de 31 de ani, a fost găsită moartă luna trecută într-un restaurant deținut de o rudă a soțului ei, unde cuplul petrecuse aproape întreaga zi și noaptea anterioară. Aceasta a fost lăsată inconștientă timp de ore întregi.

Potrivit raportului medicului legist, Nukenova a murit din cauza unui traumatism cranian. Unul dintre oasele nazale îi era fracturat și avea multiple vânătăi pe față, cap, brațe și mâini.

Former Minister of Economy is on trial in Kazakhstan for the brutal murder of his wife

He faces up to life imprisonment.

