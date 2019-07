Fostul șef IPJ Olt a vrut să intre peste Gheorghe Dincă în casă, dar magistrații nu au fost de acord

Nicolae Alexe, fost adjunct IPJ Olt, a declarat că a propus procurorilor care se ocupau de dispariția Alexandrei, să intre în flagrant în casa lui Gheorghe Dincă, invocând prevederea care le permitea acest lucru, însă magistrații nu au fost de acord, deoarece nu erau siguri că victima e acolo.

„Am fost informat de dispariția unei minore din comuna Dobrosloveni, cercetările fiind efectuate de poliția municipiului Caracal. Am spus ca șeful serviciului de investigații criminale să alcătuiască o echipă completă și să meargă la fața locului pentru a efectua cercetările împreună cu poliția municipiului Caracal. Între timp am aflat că în cauză se constituise un dosar penal de organele de parchet din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caracal coordona activitatea organelor de cercetare penală. Ulterior am plecat către Slatina, iar de aici împreună cu celălalt adjunct am mers către municipiul Caracal. Am întrebat la sediul poliției despre stadiul cercetărilor, în sensul în care am discutat cu domnul procuror Popescu Cristian din cadrul Parchetului de pe lângă judecătoria Caracal și domnul procuror Vasilescu Liviu din cadrul DIICOT, serviciul teritorial Craiova, care coordona activitățile coordonate de către polițiști”, a declarat Nicolae Alexe, fost adjunct IPJ Olt, la Antena3.

Potrivit acestuia, în urma pistelor care s-au dovedit a fi false, procurorul Vasilescu i-a arătat o fotografie de pe telefonul mobil ce reprezenta o mașină suspectă, marca Renault argintiu, însă nu se vedea numărul de înmatriculare. (CITEȘTE ȘI: BOMBĂ ÎN CAZUL PROBELOR GĂSITE ÎN CURTEA CRIMINALULUI DIN CARACAL! CE SPUN LEGIȘTII DESPRE OASELE CALCINATE)

„Am continuat în mod direct verificările și am solicitat sprijinul polițiștilor rutieri cărora le-am distribuit fotografia, iar ulterior prin surse proprii am fost informat de un colaborator că un autoturism identic s-ar afla într-o parcare a unui supermarket din Caracal. (…) Am trimis imediat să verifice, însă acest autoturism avea mici detalii ce nu corespundeau autoturismului pe care îl căutam”, a mai explicat Alexe.

Fostul șef IPJ Olt mai arată că ulterior, anchetatorii au reușit să identifice o poziție mai bună a mașinii, în care se distingeau cateva detalii ale numărului de înmatriculare, apoi concluziile au dus la un autoturism argintiu înmatriculat în Olt, cu proprietar care locuia în Caracal.

„Cred că în jur de 1 și jumătate cam așa. (era ora, n.r.) Aveam un autoturism suspect, da, fără să știm alte detalii. Vizavi de acest autoturism am solicitat să îmi furnizeze datele sau proprietarul autoturismului prin acte că știm cu toții una este proprietarul din acte și alta este proprietarul care îl poate conduce și așa mai departe. Fapt pentru care am identificat, de asemenea am rugat să îmi scoată și mi s-a scos o fișă de fotografie cu acest om Dincă Gheorghe și văzând vârsta înaintată am rugat să îmi caute și dacă acesta are copii, băieți astfel încât știm cu toții că copiii de regulă mai conduc autoturismele înmatriculate pe numele părinților”, arată Nicolae Alexe.

Nicolae Alexe a solicitat procurorilor să intre în casa bărbatului în flagrant

După ce cercetările au arătat că mașina este condusă de un bărbat în vârstă, și nu de copiii acestuia, Alexe spune că a solicitat procurorilor, chiar dacă nu avea mandat de percheziție (care oricum nu ar fi fost valabil în acest interval de timp, să pătrundă în casa bărbatului în flagrant.

„Ne aflam în biroul comandantului de la Caracal, eram eu, împreună cu cei 4 domni procurori, împreună cu adjunctul șefului IPJ colegul meu, celălalt adjunct, împreună cu șeful poliției municipiului Caracal, șeful serviciilor de investigații criminale, șeful de la criminalistică, șeful biroului poliției rutiere și mulți alți polițiști, cred că eram 15 polițiști acolo. (…) Domnii procurori au spus că nu suntem siguri că persoana respectivă este autorul, nu știm sigur că se află în acea locație victima, fapt pentru care au spus că au mai făcut mai devreme 3 percheziții în care nu au reușit să identificăm nici o probă referitoare la acest lucru și că au rezerve vizavi de faptul că persoana identificată ca fiind proprietarul autoturismului ar putea și autorul infracțiunii”, explică sursa citată.

Potrivit acestuia, procurorii au motivat că datele nu sunt concludente și nu se poate intra. (VEZI ȘI: MINISTRUL DE INTERNE NICOLAE MOGA A DEMISIONAT DUPĂ CRIMELE DIN CARACAL)

„Cu toate că am invocat acea normă a infracțiunii flagrante care practic permite să intrăm la orice oră din zi și noapte în cazul unei infracțiuni flagrante”, mai spune Alexe.

Acesta chiar avea un plan de rezervă: „M-am oferit ca eu, personal, să sun de pe telefonul meu mobil la numărul de urgență 112 și să sesizez un caz de violență domestică la adresa respectivă, fapt pentru care în baza legii 174/2018 privind violența domestică art. 22, indice 2. Punctul 2, avem posibilitatea să intrăm în domiciliu, în orice domiciliu la orice oră pentru a verifica aceste aspecte de violență domestică”.

Procurorii nu au fost de acord.

„Colegii mei au acceptat ceea ce am spus eu însă, după cum știți, conform Codului de Procedură Penală, activitățile sunt coordonate și dirijate numai de organele de Parchet”, completează acesta.