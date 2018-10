Fotbalistul Alexandru Mitriță și-a tatuat ultimele cuvinte pe care i le-a spus Ilie Balaci, cu două zile înainte să moară.

De 16 ani Universitatea Craiova nu mai câștigase în fața FCSB, fie că a fost vorba de ghinion sau neputință. Dar duminică, oltenii au învins trupa lui Dică, exact în ziua în care ”Minunea Blondă” a Științei Maxima s-a dus în ceruri. Alexandru Mitriță, vizibil emoționat, a dezvăluit, la finalul meciului, ce sfaturi i-a dat Ilie Balaci, cu două zile înainte să moară. (CITEȘTE ȘI: LORENA, FIICA LUI ILIE BALACI, MESAJ DUPĂ ÎNMORMÂNTAREA TATĂLUI EI: ”LE DORESC TUTUROR COPIILOR SĂ AIBĂ UN TATĂ CA AL MEU!”)

”Mi-a spus că am momente când dispar din joc. El mi-a zis, apoi, că atunci când juca se distra pe teren, asta să fac și eu. Am vorbit în vestiar să jucăm pentru Ilie Balaci”, a fost declarația lui Mitriță.

Iar Alexandru Mitriță și-a tatuat sfatul primit de la Ilie Balaci și a promis că nu va uita niciodată vorbele ”Minunii Blonde”.

Ilie Balaci a murit la 62 de ani

Ilie Balaci a murit la 62 de ani după ce a petrecut într-un club din Craiova, unde s-ar fi plâns, tot timpul, de dureri în gât. S-a prăbușit duminică dimineața, iar familia a sunat imediat la 112. După aproape o oră de resuscitări, fostul mare fotbalist a fost declarat mort. “Minunea Blondă” ar fi sunat-o pe Luminiţa Cioroianu în jurul orei 9:30, medic ORL-ist şi prieten de familie.

Ilie Balaci i-a spus medicului că se simte foarte rău şi că are dureri puternice în gât. Vocea acestuia era schimbată, iar Luminiţa Cioroianu şi-a dat seama imediat că este ceva grav. Doctorul a pornit rapid spre blocul unde se afla fotstul fotbalist, sunându-i între timp pe alţi doi medici, care locuiau în apropiere. Între timp şi mama lui Ilie Balaci a sunat la 112. (CITEȘTE ȘI: GICĂ HAGI A FĂCUT UN GEST EMOȚIONANT LÂNGĂ SICRIUL LUI ILIE BALACI)

La sosirea ambulanţei, cei doi medici pe care i-a trimis Luminiţa Cioroianu i-au acordat lui Ilie Balaci primul ajutor. Ulterior, Serviciului Judeţean de Ambulanţă şi paramedicii SMURD, ajunşi la faţa locului, au efectuat manevre de resuscitare, dar în zadar. Se pare că medicii nu l-au putut intuba pe Ilie Balaci din cauza inflamaţiei puternice a gâtului.

“S-a întâmplat repede. Nu pot să vă spun nimic. Aseară era bine, dar aşa a vrut Dumnezeu să se întâmple. Sunt şocată. În momentele astea nu am cuvinte. Vă mulţumesc că aţi venit aici şi aş vrea să îi păstrăm memoria frumoasă. Până la 40 de ani am vrut să îi ţin numele viu şi să fie mândru de noi. Nu prea ştiu ce să vă spun. Pur și simplu i-a cedat inima! Asta s-a întâmplat. Aseară am vorbit ultima dată cu el ca să îi spun că cel mic urmează să joace pentru echipa U17. Adi joacă la ora asta la Slobozia. A aflat şi el, i-am spus că este un înger şi că va sta mereu deasupra lui. (VEZI ȘI: MAMA LUI ILIE BALACI S-A PRĂBUȘIT LÂNGĂ SICRIUL FIULUI EI! MEDICII DE PE AMBULANȚĂ AU INTERVENIT)

Vara asta am fost foarte bucuroşi pentru că cel mic a fost convocat la naţională, iar cel mare a intrat la teatru. Nu am avut niciun moment de tristeţe în familie, iar nimic nu a prevestit această tragedie. Nu avea probleme de sănătate. Eu cred în Dumnezeu şi ştiu că El l-a vrut acolo sus. Lui tata îi era frică de moarte şi spunea că va muri tânăr. Tot timpul mi-a spus asta. El îi spunea mamei că ar prefera să moară înaintea ei pentru că nu s-ar fi descurcat singur. Dumnezeu L-a iubit pentru că L-a luat repede. Vreau să le mulţumesc celor de la SMURD pentru că au făcut totul foarte repede, dar nu a răspuns la nicio manevră medicală”, a spus Lorena Balaci.