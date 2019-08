Fotbalistul favorit a lui Gigi Becali a pus ochii pe Bernadette de la ”Puterea Dragostei”

Printre bărbații celebri și bogați care o curtează pe Bernadette de la ”Puterea Dragostei” se numără și fotbalistul favorit al lui Gigi Becali, Dragoș Nedelcu. Tânărul a abordat-o pe fosta concurentă de la Kanal D pe Instagram și se pare că a reușit să îi pună inima pe jar. Cei doi și-au dat și numerele de telefon și au devenit mult mai intimi, vorbind pe Whatsapp și la telefon.

”Da, am început să vorbesc cu el. Trebuie să recunosc, îmi place foarte mult de el, pare un băiat cu bun simț exemplar. Am început să vorbim, inițial pe Instagram. Dar am decis să îi dau numărul de telefon după câteva conversații și am început să vorbim și la telefon. Chiar îmi plac conversațiile noastre și m-a impresionat felul lui de a fi”, a spus Bernadette de la ”Puterea Dragostei”, pentru Wowbiz.ro.

”Nu am iubit. Nu pot să mă implic într-o relație dacă simt că nu există sentimente adevărate, profunde. În plus, pentru a mă dedica unui bărbat, el trebuie să se comporte foarte frumos cu mine, să mă iubească. Ce îmi oferă, asta primește în schimb”, a mai spus blondina.

Bernadette, dorită de un milionar

În vârstă de 21 de ani, blondina este originară din Târgu Mureș. Este model și a apărut, până în prezent, în zeci de pictoriale, de cele mai multe ori în costum de baie sau în haine provocatoare. De ceva timp, Bernadette a devenit “ținta” lui Andrei Roșca, un milionar care participă și el la o emisiune asemănătoare cu “Puterea dragostei”.

”Mie îmi place de Bernadette de la Puterea dragostei. Adică, ca să fiu sincer, abia aștept să o văd când iese din casă. Sper să câștige finala, dar să fie singură. Vreau să o scot la un restaurant, să o cunosc mai bine. Fizic, este de nota 10, dar vreau să văd dacă și sufletul ei e la fel. Abia aștept să o văd”, a spus milionarul de 25 de ani potrivit wowbiz.ro.

”Îmi place, se vede că e din Ardeal, e mai directă. Nu știu cum e în viața de zi cu zi, dar ceea ce văd la televizor e pe gustul meu. Sper să reușesc să o conving pe Bernadette să ieșim împreună”, a mai spus Andrei Roșca.