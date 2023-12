Claudiu Răducanu are, fără discuție, o viață demnă de un film de Hollywood. Fosta soție nu a avut milă și l-a lăsat fără “cașcaval”, deși omul, bine intenționat, a trimis bani în țară în special când era legitimat la Epanyol Barcelona. Cu coada între picioare, și-a refăcut, totuși, viața. S-a recăsătorit, are încă un copil. Problema este că primul lui urmaș nu-i dă pace. L-a dat în judecată pentru pensia alimentară din nou. O consideră infimă. CANCAN.RO are detaliile și vi le prezintă, în exclusivitate.

Adus la sapă de lemn de fosta nevastă, Claudiu Răducanu nu a lăsat steagul jos. După divorț, ex-fotbalistul și Alice au ajuns în sala de judecată. Fostul atacant al Stelei și-a cerut partea lui de bani, în jur de două milioane de euro. A fost, însă, refuzat, magistrații oferindu-i credit femeii. Trecutul îl urmărește, însă, pe cel poreclit „Blocnotes”. Se află, din nou, în proces. Dar nu cu cea care l-a devalizat, ci cu fiul lui, Armyn Claudio Andrei.

Fiul l-a dat în judecată și nu renunță la proces

Cel din urmă l-a dat în judecată, pentru a doua oară, solicitând mărirea pensiei alimentare. Dosarul este înregistrat la Judecătoria Craiova. Primul termen va fi pe data de 23 ianuarie 2024. La începutul anului 2022 a început litigiul dintre părți, potrivit informațiilor CANCAN.RO.

Ulterior, instanța a stabilit “majorarea pensiei de întreţinere stabilită în sarcina pârâtului-reclamant şi în favoarea reclamantului-pârât Răducanu Armyn Claudio Andrei, de la 243,75 lei/lunar la 254 lei/lunar”. Fiul fostului golgheter a fost nemulțumit de decizie, doar 10,25 de lei, așa că a făcut apel.

În prezent, părțile luptă, în continuare, în instanță. Ca întotdeauna, CANCAN.RO urmează să vă țină la curent cu desfășurarea procesului. Deci, rămâneți pe poziții!

Claudiu Răducanu și-a refăcut viața, după coșmarul trăit cu fosta soție

Claudiu Răducanu a trecut prin momente greu de imaginat, la scurt timp după ce a agățat ghetele în cui. Alice, fosta soție, i-a luat toți banii și aproape toate proprietățile, pe care le trecuse pe numele mamei ei, după procese de durată, acuzându-l de infidelitate. Ex-fotbalistul Stelei a reușit să câștige, în instanță, doar unul dintre imobile.

Mai mult, Claudiu Răducanu avea să ajungă la închisoare în Mexic, pentru două luni, după ce a fost prins folosind carduri false. A fost condamnat cu suspendare și s-a întors în România. S-a recăsătorit și a devenit părinte pentru a doua oară, soția dăruindu-i o fetiță. În prezent, locuiește în Craiova, unde este instructor sportiv, fiind licențiat în acest domeniu.

