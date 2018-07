Soția & soacra i-au ”topit” averea fotbalistului înfiat de Gigi Becali! Aveau acces liber la carduri și…

Soția și soacra i-ar fi ”topit” averea lui Claudiu Răducanu, fotbalistul „înfiat” de Gigi Becali. (Reduceri mari la jocuri PC) Aveau acces la carduri și, în plus, atacantul roș-albaștrilor le-ar fi făcut procuri ca să-i poată vinde casele și un superb autoturism. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a pus mâna pe probe explozive de la dosar și vă dezvăluie, în exclusivitate, cum a ajuns fostul jucător la sapă de lemn.

Declinul financiar al lui Claudiu Răducanu a început în 2009, atunci când a trecut mai multe bunuri de valoare pe numele fostei soţii, dar şi al mamei acesteia. Transferul proprietăţii s-a făcut prin intermediul unui contract de donaţie. În plus, nevasta și părinții acesteia aveau acces chiar și la conturile ex-fotbalistului. După zece ani de căsnicie a venit divorţul, apoi partajul, iar "Blocnotes" a ajuns falit.

A fost momentul când Gigi Becali, înduioşat de soarta lui, a luat atitudine: l-a sfătuit, i-a pus un avocat, i-a dat până şi bani pentru procese, aşa cum un tată ar face pentru fiul său ”adoptiv”! Și, astfel, Claudiu Răducanu a câştigat procesul de revocare a donaţiei, însă modul în care a fost “curățat” este de-a dreptul incredibil.

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, pasaje din dosarul care a fost pe rol la Curtea de Apel Craiova. (VEZI AICI: FOTBALISTUL ÎNFIAT DE GIGI BECALI ŞI-A ”EXECUTAT” FOSTA SOŢIE ŞI SOCRII)

În motivare se arată clar cum îi extrăgea soția bani din conturi lui Claudiu Răducanu și cum fostul fotbalist le-a făcut socrilor procură ca să-i poată vinde casele și un Audi TT. Atât ar fi așteptat din partea fotbalistului „înfiat” de Gigi Becali și și-au trecut totul pe numele lor.

“Referitor la apartamentul situat în Craiova, Calea București, nr.19, se reține că, potrivit contractului de donație autentificat sub nr. 703/10 martie 2006 de BNP (fila 11 dosar fond), acest imobil a fost donat intimatei M.E., în timpul căsătoriei, de către părinții acesteia, dobândind astfel calitatea de bun propriu al intimatei în temeiul art. 31 lit.b din C. fam. conform căruia bunul dobândit în timpul căsătoriei prin donație, dacă dispunătorul nu a prevăzut că va fi comun, este bun propriu. Ulterior, tot în timpul căsătoriei părților, imobilul a fost redonat de intimată părinților acesteia (filele 134-135 dosar fond)”, este un pasaj din dosar care arată cum s-a ruinat fostul fotbalist.

“Analizând traseul profesional al reclamantului dovedit cu contractele de prestări servicii încheiate de acesta cu cluburi sportive naționale și internaționale de prestigiu, anexele financiare la contracte, depozitele în lei pe numele pârâtei, care nu a fost niciodată încadrată în muncă, extrasele de cont, ordinele de plată cu care se face dovada retragerii unor sume considerabile în lei și valută de către pârâtă, Curtea constată că reclamantul a avut o situație financiară foarte bună începând cu anul 2001 și până la finalul anului 2007 și mijlocul anului 2008”, se mai arată în motivarea care dezvăluie cum Claudiu Răducanu era devalizat de soție și părinții acesteia. (CITEŞTE ŞI: Fotbalistul ”Blocnotes” i-a pus gând rău fostei soţii)

Soția lui Claudiu Răducanu a ridicat bani inclusiv de la o bancă din Barcelona!

“Analizând cronologic circuitul banilor Curtea constată că la 13.08.2004 (fila 205 fond) pârâta a retras suma de 64.000 Euro de la Banca «La Caixa» din Barcelona (fila 58 recurs 1)”, se mai arată în motivare.

“La nivelul anului 2005 cursul euro/leu era de 3,60 lei , deci transformând în euro suma de 351.564 lei rezultă suma de aproximativ 97.000 euro la care se adaugă suma de 19.365 euro ridicați de pârâtă la 20.06.2005 din contul în euro al reclamantului deschis la Banca Românească. Din același cont alimentat din încasările externe începând cu 16 decembrie 2005, lună în care pârâta a ridicat 1.050 euro și apoi lunar câte 350 euro, până în luna mai 2008, excepție făcând luna iulie 2006 când a ridicat suma de 875 euro, pârâta a ridicat un total de 12.715 euro”, sunt alte sume de bani scoase de Alice, fosta soție a lui Claudiu Răducanu. (VEZI ŞI: Ce pensie alimentară va plăti celebrul ”Blocnotes”… E incredibil ce venituri are!)

