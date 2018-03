Alina, unul dintre cele mai apreciate fotomodele de la noi, care a realizat shooting-uri și prezentări de modă pentru cei mai mari designeri, atât din țară, cât și din străinătate, a fost desfigurată după o prezentare pentru Alin Gălățescu. În urma evenimentului care a avut loc zilele trecute, la hotelul Hilton din Capitală, tânăra a avut parte de un șoc, când s-a trezit, a doua zi, cu fața umflată. Speriată, a mers la Urgențe, iar diagnosticul a fost clar: dermatită de contact.

a stat de vorbă cu fotomodelul, care vrea să tragă un semnal de alarmă, pentru ca alte colege de breaslă – și nu numai – să fie atente și să nu ajungă să se confrunte și ele cu aceeași situație dificilă, doar pentru că nu sunt respectate niște reguli banale de igienă.

“Am avut zilele trecute o prezentare la Hilton și bineînțeles că mi-au realizat un machiaj profesional. Problema este că a doua zi m-am trezit cu pleoapele roșii, dar nu am dat prea multă importanță, până când am văzut că devine din ce în ce mai rău.

Am mers de urgență la spital, pentru că efectiv mi-a explodat fața. Diagnosticul primit este: dermatită de contact de la produsele cosmetice sau de la pensulele necurățate. Doctorii mi-au recomandat o analiză de alergii, să văd exact cauza, însă eu nu am avut până acum alergie la nimic. Nu mi s-a mai întâmplat asta niciodată, lucrez de zece ani în domeniu”, a mărturisit Alina pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Vrea să o dea în judecată, pentru nerespectarea regulilor de igienă

“Ideea este că atunci când am fost machiată, pensulele nu au fost dezinfectate, deoarece nu mai aveau dezinfectant, chiar în fața mea scurgeau ce mai aveau… Nu sunt singura care a pățit asta, au mai fost fete care au trecut prin aceeași situație, tot din cauză că tipa respectivă nu a dezinfectat pensulele cu care realizează make-up-uri.

Nu o să accept să își bată joc de mine, de câteva zile umblu numai prin spitale și cred că o dau în judecată", ne-a mai declarat fotomodelul.

Ce este dermatita de contact

Pielea umană este surprinzător de rezistentă la o largă varietate de agresiuni, dar rămâne sensibilă la diverse alte probleme. Afecţiunile comune ale pielii (dermatitele) nu pun în pericol viaţa, dar pot produce o stare ridicată de disconfort. Simptomele pot dispărea într-o săptămână, pot necesita intervenţie chirurgicală sau pot fi eliminate printr-un program terapeutic de lungă durată.

Termenul „dermatită”, care se utilizează în acelaşi context cu eczema, semnifică o inflamaţie a pielii. În general, dermatita presupune edemaţiere, înroşire şi prurit cutanat şi poate avea o mulţime de cauze.

