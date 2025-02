Francesca Chebuțiu de la Survivor România are o poveste de viață sfâșietoare: „Am țipat și am urlat atât de tare”

Francesca Chebuțiu, o tânără ingineră IT și concurentă în noul sezon al emisiunii Survivor România, vine cu o poveste de viață impresionantă, marcată de momente dramatice care i-au modelat caracterul puternic. Abandonată în adolescență, a fost nevoită să devină independentă și să-și asume responsabilități pe care alții de vârsta ei nici nu le-ar fi putut imagina.

Crescută într-un mediu familial instabil, Francesca a trecut printr-o experiență traumatizantă în momentul în care mama sa a ales să plece din viața lor. Ceea ce părea doar o despărțire obișnuită s-a transformat într-un episod tulburător, căci tatăl vitreg, rămas singur cu ea și sora mai mică, a decis că nu mai dorește să le aibă îngrjijă. Astfel, a apelat la autoritățile de protecție a copilului pentru a scăpa de responsabilitate, lăsându-le fără un sprijin parental.

Refuzând să accepte destinul impus, Francesca a decis să lupte pentru a rămâne alături de sora sa și să-i ofere acesteia stabilitatea pe care niciuna dintre ele nu o mai avea. Adolescența sa a fost brusc transformată într-o perioadă de maturizare forțată, unde a trebuit să devină nu doar un sprijin moral pentru sora ei. Greutățile materiale, emoționale și sociale nu au descurajat-o, ci dimpotrivă, au determinat-o să muncească din greu pentru a-și construi un viitor independent.

„Într-o zi de vară, eu și sora mea ne-am întors de la plajă și ne-am găsit tatăl vitreg singur acasă. Când l-am întrebat unde este mama, ne-a spus: “A plecat. S-a îndrăgostit de altcineva”. Am țipat și am urlat atât de tare încât m-a auzit tot cartierul. Nu puteam să cred că rămânem singure pe lume”, spune ea. Am fost forțată să devin puternică la doar 16 ani. Niciun obstacol nu mai pare imposibil pentru mine acum”, a spus Francesca Chebuțiu.