Francesca Sarao a recunoscut din ce face bani, după Insula iubirii 2025: ”Spăl WC-uri”

Francesca Sarao (30 de ani) a devenit cunoscută datorită participării sale la Insula iubirii – sezonul 9. Tânăra a venit împreună cu iubitul ei, Cristi Pungă (31 de ani), să își testeze relația, propriile limite, dar și să descopere lucruri noi despre ei și relația lor. După terminarea filmărilor, tânăra din Brașov a câștigat rapid popularitatea și aprecierea fanilor, iar în prezent își răsplătește comunitatea cu informații din viața sa personală. Recent, brașoveanca a recunoscut cu ce se ocupă.

Francesca Sarao și Cristi Pungă formează un cuplu de 10 ani. Pentru un plus de adrenalină, dar și pentru a descoperi lucruri noi despre relația lor, cei doi au decis să se supună celui mai dur test al fidelității.

Participarea la Insula iubirii – sezonul 9 – a reprezentat pentru ei o binecuvântare, fiind singurul cuplul care a înțeles cu adevărat care este scopul acestei provocări. După cele 21 de zile petrecute în Thailanda, Francesca și Cristi și-au regăsit drumul unul către celălalt și au plecat acasă împreună și cu planuri mărețe de viitor.

Cu ce se ocupă Francesca Sarao, fosta concurentă de la Insula iubirii

Francesca și Cristi au format singurul cuplu de pe Insula iubirii care nu a picat testul fidelității și au înțeles cu adevărat ceea ce presupune expunerea într-o astfel de emisiune. În cadrul unui interviu, Cristi Pungă a mărturisit că a fost la un pas distanță de a-și pierde partenera, însă acest test a reprezentat o oportunitate de introspecție, perioadă în care a avut conștientizări despre cum ar putea repara relația cu Francesca.

”Noi știm dragostea pe care ne-o purtăm. Ideea e că riscam să ne pierdem pe drum. (…) Aveam nevoie de o palmă să realizez lucrurile acestea. Testul nu este despre a înșela, este despre a-ți găsi niște răspunsuri care să te ajute să îți repari relația sau să zici: ”Nu mă mai regăsesc în relația asta”. A fost benefic în ceea ce ne privește, pentru că repară anumite chestii”, a declarat Cristi Pungă, la Știrile Antena Stars.

Francesca și Cristi fac echipă excelentă nu doar în iubire, ci și în afaceri. Brașovenii sunt antreprenori în domeniul turismului și închiriază apartamente în regim hotelier. Recent, fosta concurentă de la Insula iubirii le-a dezvăluit prietenilor virtuali că ea și iubitul ei sunt cei care se ocupă personal de curățenia și întreținerea celor 5 apartamente pe care le au în centrul Brașovului.

În lipsa unui ajutor la curățenie, după fiecare sejur încheiat, Francesca merge în apartamente, amenajează spațiul și pregătește locul pentru următorii turiști, asigurându-se că este totul este curat și lustruit.

”Mă întreba cineva dacă nu mai plec și eu la muncă. Să știți că eu muncesc în fiecare zi chiar dacă nu pare. Noi avem apartamente în regim hotelier, unde nu am găsit încă o persoană care să ne ajute la curățenie și atunci curățenia o facem noi. Nu ne deranjează. Cu asta mă ocup eu. Spăl wc-uri. E mișto, nu mă luați în serios. Da, cu asta mă ocup eu (n.r râde). Eu vă arăt și cum spăl WC-uri, eu nu sunt o falsă. Noi am călcat, noi am spălat, nu prea am avut viață, tocmai de aia am ajuns și la Insula iubirii. Încercam să ne împărțim, eu călcam, Cristi venea la spălat și devenise totul haotic. Noi încă suntem în căutarea unei persoane care să ne ajute”, a spus Francesca pe social media.

