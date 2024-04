Frate, frate, dar rivalitatea există! De la ce s-au contrat Andrei și Bogdan Stoica?! „Nu că îl bat, îl nenorocesc!”

Andrei și Bogdan Stoica sunt puși pe treabă într-un mare stil. Recent, și-au inaugurat noua sală de lupte, a doua la număr, și sunt pregătiți să antreneze noi campioni. Însă dincolo de realizările sportive, frații Stoica fac furori și prin declarațiile lor, acordate în exclusivitate pentru CANCAN.RO! S-a râs mult în timpul interviului, chiar dacă ambiția și mentalitatea de învingător a ieșit la iveală pe alocuri.

Bogdan și Andrei Stoica se duelează, dar nu în ring, ci acasă, pe consolă. Se pare că Andrei ar avea câștig de cauză, chiar dacă fratele se antrenează ca să câștige teren. Cât despre eventualitatea unui meci oficial, în ringul de kickboxing, cea care se opune este chiar mama vestiților campioni!

Între frații Stoica dăinuiește o rivalitate puternică. Unde se duelează luptătorii: „Nu că îl bat, îl nenorocesc!”

CANCAN.RO: A cui a fost inițiativa de a vă deschide o nouă sală?

Bogdan Stoica: A fratelui meu. El a avut inițiativa să mai facem o nouă sală, să căutăm un spațiu și aproape de noi și într-o zonă bună, unde sunt mulți copii.

CANCAN.RO: Cât de rău s-a spart pușculița pentru această sală?

Andrei Stoica: Eforturile au fost mari, e adevărat. N-am ajuns la fundul pușculiței, îi mulțumim lui Dumnezeu. Am muncit la viața noastră și am avut parte de câștiguri, suficiente cât să avem o viață decentă. Ce mă bucură este că am sângerat un pic, în construcția acestei săli și mă simt bine când văd cât de bine a luat contur această sală. Dar mă bucur că am avut ideea genială de a face o cameră pe care i-o dau fratelui meu, să locuiască acolo, să se antreneze la FIFA.

Bogdan Stoica: Eu l-am urmat pe Andrei în kickboxing și el acum vrea să mă urmeze pe PlayStation, la FIFA. Să nu ascultați în gura lui.

CANCAN.RO: Ca o conluzie, Andrei bate la FIFA?

Andrei Stoica: Nu că îl bat, îl nenorocesc. De aia am făcut și camera aia, că nici acasă nu mai vrea să meargă.

Mama lui Bogdan și a lui Andrei Stoica împiedică o eventuală luptă între campionii români: „Nu mai da în el!”

CANCAN.RO: Voi mai faceți sparring unul cu celălalt?

Andrei Stoica: Facem sparring și facem pe bune.

CANCAN.RO: Deci dacă ar fi un meci între voi doi, cine credeți că ar bate?

Andrei Stoica: Deznodământul ar fi ori el, ori eu. E posibil, îți dai seama, dacă să spunem că ar fi Bogdan, îmi accept înfrângerea, e fratele meu, tot îl iubesc, dar nu îl las, mă răzbun eu. Să spunem că aș fi eu, dar nu se va întâmpla, că fratele meu este foarte bun, e greu cu el.

Bogdan Stoica: Dacă ar fi, n-ar fi!

Andrei Stoica: E și mama pe aici, te cerți cu ea. Ea nu ne lasă să ne luptăm, nici la sparring. Că mama lucrează la cealaltă sală și când facem sparring, zice «Andrei, nu mai da în el, Bogdan, nu mai da în el!». Ne mai oprim în timpul rundei și zicem «mamă, termină!».

Bogdan Stoica: Dacă vezi un sparring între noi doi, te iei cu mâinile de păr și ieși afară din sală.

Kickboxerii au fost propuși pentru Asia Express și îi lansează provocarea Monei Segall: „Ia gândește-te, eu cu Bogdan să facem autostopul?!”

CANCAN.RO: Ce faceți anul ăsta de Paște?

Andrei Stoica: Nu avem un plan, dar probabil că vom face în familie. Noi stăm vizavi unul de celălalt, Bogdan se uită la mine în curte, eu la el în curte.

CANCAN.RO: Care este mai predispus să dea drumul repede la un grătar și să îl invite pe celălalt la un șpriț?

Bogdan Stoica: Uite-mă aici! Mie îmi și place, mereu fac grătare, îl chem și pe Andrei, chem toți prietenii. Chiar am o atracție să stau în curte cu toată lumea, în pauzele competiționale.

CANCAN.RO: Nu v-au contactat niciodată să mergeți la Asia Express?

Andrei Stoica: Ar fi super, nu ni s-a propus. Cred că la un moment dat, acum mulți ani, a fost o discuție. Doamna Mona, ia gândește-te, eu cu Bogdan să facem autostopul. Cine ne ia pe noi?! Poate eu am figură de inginer, dar domnul?!

