Pandeli Ionel Gheorghiță, „fratele geamăn” al lui Adrian Corduneanu, continuă dezvăluirile și, totodată, îl pune la zid pe cel supranumit „Beleaua”, cel care a pus monopol pe locuința lui și din cauza căruia a ajuns să doarmă pe străzi. Bărbatul face publică modalitatea prin care a fost păcălit de temutul interlop, care l-ar fi bătut în repetate rânduri, doar pentru că a îndrăznit să-și ceară drepturile. CANCAN.RO are declarații în exclusivitate.

Adrian Corduneanu și Pandeli Ionel Gheorghiță au ajuns celebri pe TikTok, interlopul prezentându-l pe bărbat, cu fiecare ocazie, drept „fratele geamăn”. Legătura dintre ei s-a rupt, însă, după ce Pandeli Ionel Gheorghiță a cedat casa, cu tot cu teren, către Adrian Corduneanu. „Fratele geamăn” a ajuns sub limita subzistenţei, după ce „Beleaua” nu și-a respectat cuvântul, lăsându-l în voia sorții pe fostul amic.

„Corduneanu mi-a spus că-mi face cameră în spate”

În contul tranzacției, Adrian Corduneanu i-a promis lui Pandeli Ionel Gheorghiță că-l va întreține toată viața și că nu îi va lipsi nimic.

„Prima dată mi-a spus că-mi face cameră în spate. Am făcut acte… ‘Da, cameră în spate îți fac’… M-a ținut în Bularga un an și jumătate, m-a mai ținut în chirie pe la Billa prin spate și acum… Nu m-a mai căutat. Și acum spune: ‘dă-i 20 de lei și lasă-l să moară pe stradă, că-l îngrop eu’. E panaramă mare, jigodie mare„, susține Pandeli Ionel Gheorghiță, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

„El și ‘Diamantul Roz’ sunt două panarame. Și-au făcut vilă și eu…”

În continuare, „fratele geamăn” îl „pulverizează” pe cel supranumit „Beleaua”, dar și pe soția acestuia, Ramona, cunoscută drept „Diamantul roz”. Din nou, Pandeli Ionel Gheorghiță amintește de bătăile primite de la Adrian Corduneanu, care are probleme grave inclusiv cu DIICOT.

„Nici nu mă mai bagă în seamă acum. Vai, da’ ce i-aș face eu… Nu am eu oameni… Dacă îmi fac rău cu el? Ăsta mă rupe cu bătaia și mă bagă în spital. Amândoi… Și Adrian Corduneanu și ‘Diamantul roz’ (n.r. soția lui Adrian Corduneanu)… Panarame amândoi… Și-au făcut vilă… Au depășit 200 de metri pătrați acolo, ei nu aveau voie să construiască acolo. Acte la DIICOT… Mie mi-a zis procurorul, m-a chemat la DIICOT. Băi, dacă mai dă în tine și te bate, vino la noi și ne anunți. I-au confiscat patru kilograme de aur de la Sala Sportului, am auzit eu. Bani, frate, șase miliarde patru kilograme de aur. Sunt bandiți, bandiți și eu am ajuns să mor pe stradă„, concluzionează „fratele geamăn” al lui Adrian Corduneanu.

„Așa m-am păcălit, m-a dus cu vrăjeala”

Pandeli Ionel Gheorghiță l-a întrebat pe Adrian Corduneanu, în repetate rânduri, de ce nu primește un acoperiș deasupra capului, potrivit înțelegerii. Temutul interlop a știut, însă, să profite de naivitatea fostului său prieten.

„Eram beat odată… Bai, dar casa mea… Nu am voie să vin la casa mea? ‘Da, îți fac cameră, frate’… Eu așa m-am păcălit. Unde e camera mea? Vreau să o văd. ‘Da, mă, tu ai cameră în casă’. M-a dus cu vrăjeala, m-a dus în Sala Sporturilor, o mâncărică… Și acum stau și dorm…„, dezvăluie, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Pandeli Ionel Gheorghiță.

„Are golani mulți. Pune pe unul și bagă cuțitul în mine”

În final, „fratele geamăn” anunță că nu merge la frică de Poliție, conștient fiind de forța pe care o are „Beleaua” pe străzile din Iași.

„Și are golani mulți. Poate să pună unul și să bage cuțitul în mine. Și ce-am făcut? Pentru o cameră de cămin? Dă-te-n &^%$ mea cu casa ta, mă las păgubaș și gata. Adrian Corduneanu e periculos, e jale, de asta nici nu mă bag cu ei. Pune pe unul care te bagă în ghips, te bate cu ranga… Dă două, trei milioane unui golan din Bulanga și când te-a prins… Mi-a zis-o în față. Ce să mai faci? De frică nu mă duc la Poliție„, încheie „fratele geamăn”.

