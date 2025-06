Fructul care te ajută să trăiești mai mult și face minuni în corp. Experții de la Harvard îl recomandă în cantități mari

Cei care își doresc o viață mai lungă și mai sănătoasă trebuie să știe că secretul nu se ascunde în suplimente scumpe sau regimuri stricte, ci chiar într-un fruct banal, pe care mulți îl trecem cu vederea. Un studiu recent de la prestigioasa Universitate Harvard arată că anumite fructe nu doar că ne protejează corpul, dar au și efecte spectaculoase asupra minții și longevității.

Cercetarea a fost una de amploare – derulată pe nu mai puțin de 24 de ani și având aproape 90.000 de participanți monitorizați. Specialiștii au analizat în detaliu obiceiurile alimentare și sănătatea mintală și fizică a seniorilor, în căutarea alimentelor care chiar fac diferența. Iar concluzia a fost clară: fructele de pădure sunt campioanele longevității.

Fructele care te ajută să trăiești mai mult și fac minuni în corp

Afine, zmeură, mure, coacăze – le găsim din belșug vara și, iată, vin la pachet cu beneficii uriașe. Studiul Harvard a evidențiat că aceste fructe bogate în flavonoide ajută la reducerea inflamației, susțin sănătatea creierului și încetinesc semnificativ procesul de îmbătrânire. Mai mult, consumul regulat de fructe de pădure a fost asociat cu un risc mai mic de fragilitate fizică și mentală în rândul persoanelor peste 60 de ani.

„Scopul cercetării medicale nu este doar să ajutăm oamenii să trăiască mai mult, ci să se mențină sănătoși cât mai mult timp posibil. Știm din cercetări anterioare că persoanele care consumă mai multe flavonoide tind să trăiască mai mult și sunt mai puțin predispuse la boli cronice majore, precum demența, diabetul sau bolile cardiovasculare. Studiul nostru arată că aceste persoane tind să îmbătrânească mai bine”, a declarat Dr. Nicola Bondonno, lector asociat la ECU, potrivit Science Direct.

Fructele de pădure sunt pline de vitamina C, fibre, zinc, seleniu și cupru – nutrienți vitali care susțin imunitatea și protejează organismul împotriva infecțiilor. În plus, au un aport caloric redus, fiind perfecte pentru cei care vor să-și mențină greutatea sub control.

Concluzia experților e clară: consumul zilnic de fructe de pădure ar trebui să devină o rutină pentru oricine vrea să îmbătrânească frumos și sănătos. Acestea pot fi consumate simple, în smoothie-uri, cu iaurt sau chiar congelate, fără ca proprietățile lor să fie afectate.

