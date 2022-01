Paul Surugiu a împărțit scena, de-a lungul timpului, cu mari nume ale artelor din România, însă anul care tocmai s-a încheiat nu pare să fi fost cel mai bun pentru artist. Fuego a pierdut persoane dragi, precum Nicolae Dabija, Ion Dichiseanu, dar și Petrică Mîțu Stoian, alături de care a apucat chiar să filmeze Revelionul prezentat la televiziunea națională. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artistul a făcut mărturisiri emoționante.

Fuego a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre cum au arătat cele mai “negre” 12 luni ale sale, în care prieteni importanți, dar și artiști de seamă au tras cortina peste scena vieții. Primul nume de pe listă a fost Doina Păuleanu, cea care l-a încurajat pe Fuego să dea curs pasiunii pentru pictură în scop caritabil.

“Eu îmi iubesc foarte mult colegii, dar acum nu aș vrea să mă refer neapărat la colegi, ci la oamenii mei de suflet pe care i-am pierdut în această pandemie! E vorba de doamna Doina Păuleanu, directorul Muzeului de Artă din Constanța, care m-a îndrumat să fac proiectul caritabil de pictură «Art By Fuego», datorită ei s-a întâmplat lucrul acesta!”

“Era unul dintre stâlpii Basarabiei”

Al doilea nume însemnat pentru Paul Surugiu a fost Nicolae Dabija, scriitor, istoric literar și om politic, prieten al îndrăgitului artist: “Era unul dintre stâlpii Basarabiei când vorbim despre limba română și despre tricolor. A fost o pierdere imensă, mi-am închis telefonul două săptămâni!”

“Cine putea să creadă că, după patru zile, Petrică pleacă?”

Moartea care a șocat întreg publicul iubitor de folclor a fost cea a lui Petrică Mîțu Stoian, artist îndrăgit pentru spiritul ludic, dar și pentru cântecele de voie bună și petrecere. Paul Surugiu a avut ocazia chiar să îl surprindă la filmările Revelionului de la TVR, cu patru zile înainte de cumplita veste a morții: “Era un foarte bun coleg, ultima filmare a fost de Revelion la TVR, s-a simțit extraordinar, a dansat, a cântat, a spus bancuri! (…) Domnule, cine putea să creadă că după patru zile Petrică pleacă, adică nu s-a așteptat nimeni la această dramă!”.

“Zece minute au durat aplauzele. Momentul acela nu pot să îl uit!”

Cu nostalgie în glas, Paul Surugiu povestește despre Ion Dichiseanu, cel care îl făcea să se simtă membru al familiei sale. Alături de “Eternul Îndrăgostit al Artei Românești”, așa cum Fuego îl numește pe regretatul actor, cântărețul a creat un moment memorabil pe scena Sălii Palatului, ce va rămâne în istoria artei naționale: “Maestrul pe mine m-a îndrăgit dintotdeauna, dar de când am intrat în familia lor, fiind un fel de component al familiei Dichiseanu, i-am cunoscut foarte bine și atunci s-a născut ideea de a face un moment împreună.

Și e un moment care va rămâne în toate arhivele naționale și eu sunt onorat și mândru de lucrul acesta! (…)

Nimeni nu prevestea că maestrul pleacă după un an! (…) Zece minute au durat aplauzele, momentul ăla nu pot să îl uit, am vorbit după aceea cu el despre momentul ăla încă o jumătate de an! “

“El a fost special și unic”

Fuego îl mai compară pe Ion Dichiseanu cu Gică Petrescu, Dan Spătaru și Florin Piersic, pe care îi declară cei mai îndrăgiți artiști români ai tuturor timpurilor: “El a fost special și unic. Știți că Ion Dichiseanu poate fi comparat pentru teatrul și filmul românesc cu Gică Petrescu în muzică! Gică Petrescu și Dan Spătaru sunt cei mai iubiți artiști ai românilor din toate timpurile. Așa e cu «Dichi», el a fost cel mai iubit și cel mai popular lângă Florin Piersic.

Ei sunt actori iubiți. Ei doar trebuia să apară, lumea era în delir, nu trebuia să spună nimic!”

