Fuego s-a ”prăbușit” pe scenă la Chișinău! Filmări exclusive + declarații în premieră: ”A fost copleșitor pentru mine…”

Fuego a dovedit încă o dată că este cel mai iubit artist în Basarabia. Cântărețul a susținut un concert grandios la Chișinău, pe scena Palatului Național. Iar, în semn de prețuire, Ministerul Culturii Republicii Moldova i-a decernat lui Paul Surugiu o distincție de onoare pentru contribuția deosebită adusă muzicii și pentru cei 25 de ani de carieră, sărbătoriți cu mare fast.

Zilele trecute, Paul Surugiu – Fuego a făcut spectacol pe scena Palatului Național din Chișinău, acolo unde a început turneul aniversar dedicat împlinirii a 25 de ani de activitate. Momentele speciale s-au ținut lanț în maratonul oferit de Fuego publicului basarabean, care îl adulează. Un astfel de moment a fost acela în care s-a stins lumina în sală și peste 500 de oameni și-au aprins telefoanele, vibrând la ceea ce le-a cântat Fuego. Dar, de departe, de colecție rămâne apariția marelui compozitor Eugen Doga, alături de care Fuego a cântat piesa „Codrii mei" și în premieră, o nouă capodoperă, scrisă chiar pentru el.

S-a ”prăbușit” pe scenă la Chișinău

Spectacolul a fost copleșitor, având un final în care Fuego a cântat despre unire, despre neamul românesc. Artistul a „căzut" în genunchi, iar sala s-a ridicat în picioare, aplaudându-l minute în șir, cu multă emoție și urale, pentru felul demn și onest de-a prețui valorile.

”A fost copleșitor pentru mine…”

”A fost copleșitor pentru mine, o adevărată sărbătoare, care a încununat toată muncă depusă în anii aceștia! Cu publicul basarabean există întotdeauna o chimie, o anumită legătura! Am încercat să ofer un regal al muzicii și am avut parte de cele mai frumoase și depline emoții, mai ales că am încercat să păstrez linia care m-a consacrat, cea a promovării sentimentelor de unire!

Împreună cu Angry Band și Orchestra Fraților «Advahov» am reușit să aducem bucurie oamenilor! S-a muncit enorm de mult, a fost o producție-eveniment, lucrată cu profesioniști, în timp record și le mulțumesc tututor celor implicați, dar în special lui Vasile și Vitalie Advahov, bunii mei prieteni și colaboratori, alături de care am amintiri superbe pe scena basarabeană!

Mulțumesc și invitaților mei, artiști-emblemă ai Republicii Moldova: Yan Raiburg, Adriana Ochisanu, Igor Cuciuc, Surorile Osoianu, Olga Ciolacu și desigur, maestrul Eugen Doga, alături de care am dat naștere unor momente de colecție pe care le veți putea vedea în curând, lunile ce vin! Mi-a fost dor de publicul meu basarabean, ca unui zid de o fereastră!", a declarat Paul Surugiu – Fuego, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA.

Decorat de Președinția Republicii Moldova

În anul 2012, Paul Surugiu – Fuego a fost decorat de Președinția Republicii Moldova cu cea mai înaltă distincție în stat, titlul de „Artist al poporului", pentru merite speciale și pentru promovarea Basarabiei peste tot în lume! Pe Fuego îl puteți vedea în fiecare duminică, pe TVR 2, de la ora 15.00, în emisiunea "Drag de România mea".