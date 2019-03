Văduva a primit OK-ul să vândă mașinile miliardarului! Motivul…

Dana Patriciu râde cu un ochi și cu altul plânge, după ce a aflat că magistrații i-au permis să-și vândă două mașini extrem de scumpe, primite după divorțul de Dinu Patriciu, dar este obligată ca toată suma primită la schimb s-o achite într-un dosar de executare. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA are detalii în exclusivitate despre acest caz. (NU RATA, AICI: AM AFLAT MOTIVUL PENTRU CARE JUDECĂTORII L-AU IERTAT PE RAOUL DE ÎNCHISOARE CU EXECUTARE)

Fiica cea mare a lui Dinu Patriciu, Ana, a devenit inamicul mamei sale vitrege, Dana Patriciu, atunci când a început lupta pentru marea moștenire. Războiul s-a declanșat în momentul în care fosta soție a defunctului miliardar a fost dezmoștenită, iar majoritatea averii i-a rămas Anei. Dana Patriciu nu a acceptat situația și a contestat în instanță testamentul.

S-a ajuns din nou la conflict atunci când Dana Patriciu a încercat să vândă două mașini primite după divorț, iar Ana a blocat tranzacția, cerând sechestru pe ele. Miza era mare, de aproape 500.000 de euro, motiv pentru care văduva lui Dinu Patriciu a dat-o în judecată, a cerut ridicarea sechestrului, iar acum magistrații Judecătoriei Buftea au decis să-i permită vânzarea celor două vehicule de colecție, însă totul cu o condiție!

Prețul mașinilor trebuie să fie agreat de toate părțile, au decis judecătorii

”Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Patriciu Dana Rodica în contradictoriu cu pârâtele Patriciu Ana, Patriciu Maria şi Patriciu Sabina. Autorizează vânzarea bunurilor aflate în sechestru judiciar, respectiv autoturismul marca Mercedes Benz SL 500 Cabrio, înmatriculat sub nr. B-50-RDP, având serie de motor 40013394, serie şasiu WDB2304761F106283, capacitate cilindrică 5513 cm şi autoturismul marca Morgan Aero 8 Cabrio Supersport, înmatriculat sub nr. B-212-DRP, având serie de motor 50074737, serie şasiu SA9EASSATAE004030, capacitate cilindrică 4799 cmc, la un preţ agreat de toate părţile, urmând ca sumele obţinute din vânzare să fie utilizate, în totalitate, în scopul achitării datoriilor comune reprezentate de sumele datorate în dosarul de executare nr.2142/2013 aflat pe rolul BEJA Aequitas. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare”.

Cele două mașini pe care s-a luptat Dana Patriciu să le vândă sunt extrem de valoroase și au o istorie interesantă. În 2010, Dinu Patriciu devenea primul proprietar al unui automobil Morgan Aero 8 pe care dădea 250.000 de euro. În lume s-au produs doar 200 de exemplare din acest model.

Celălalt automobil, un Mercedes-Benz SL 600, valorează peste 150.000 de euro, și i l-a cedat Dinu Patriciu fostei sale soții, după divorț pe motiv că ”poate se apucă vreodată de curse”. După moartea miliardarului, Dana a încercat să vândă la pachet cele două mașini pentru doar 200.000 de euro.

Dinu Patriciu, un miliardar implicat în politică

În legislatura 1992-1996, Dinu Patriciu a fost ales deputat de Dâmboviţa pe listele Convenţiei Democrate Române. A fost lider al Grupului parlamentar al Partidului Liberal 1993 şi al Partidului Alianţei Civice (octombrie 1992 – decembrie 1994) şi a făcut parte din Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic (până în noiembrie 1995) şi din Comisia pentru buget, finanţe şi bănci (din noiembrie 1995).

