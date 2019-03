Alex Bodi rupe tăcerea! Primele și singurele declarații după despărțirea de Bianca: ”Dacă o băteam, s-ar fi văzut…” + Cine este de fapt sexoasa cu care a ”fugit” la Paris

După ce site-ul nr. 1 din România v-a prezentat, în premieră, AICI, detalii exclusive despre escapada din weekend, de la Paris, a ex-ului Biancăi Drăgușanu, Alex Bodi a ținut să facă lumină în acest caz. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă oferă, în exclusivitate, primele declarații ale simpaticului musculos după ce a rupt-o cu celebra blondină. (NU RATA, AICI: BODYGUARZII MALL-ULUI I-AU ”ARESTAT” MAȘINA PREZENTATORULUI DE LA KANAL D!)

Mai întâi, Alex Bodi a vorbit deschis, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, despre despărțirea de Bianca Drăgușanu.

„A doua zi după petrecerea Biancăi, eu am plecat din țară”

"La mijloc sunt mai multe motive ce au dus la despărțire. Nu a fost vorba de nicio agresiune. Nu am avut când să ne vedem pentru că eu am avut avion spre Paris imediat după ziua ei. A doua zi după petrecerea Biancăi, eu am plecat din țară. Dacă o băteam, s-ar fi văzut", a mărturisit Alex Bodi, pentru site-ul nr.1 din România.

Mai mult decât atât, afaceristul a explicat și cum au stat lucrurile în cazul escapadei pe care ar fi organizat-o, weekendul trecut, în Paris cu "tovarășa" Biancăi.

”Fata nu este iubita mea, este iubita unui prieten. Într-adevăr eu am realizat poza de la Turnul Eiffel”, ne-a spus Alex Bodi.

Alex ar fi înșelat-o ”la cantitate”!

Potrivit apropiaților fostului cuplu, recent, Bianca ar fi aflat de anumite „derapaje" ale ex-iubitului ei. Imediat i-ar fi cerut acestuia explicații. De aici ar fi degenerat toată situația, iar între Bianca și Alex ar fi izbucnit o dispută. Din câte se pare, Bianca nu a putut să treacă cu vederea faptul că Alex ar fi „tradus-o" și ar fi mințit-o.

"S-au certat destul de tare după ce Bianca a aflat că a înșelat-o. Nu a fost vorba doar de asta, dar din câte știu nu s-a întâmplat o singură dată, a înșelat-o «la cantitate», nu «la calitate». În plus, a și mințit-o. Dacă peste episodul din Poiană a putut să treacă, cel petrecut recent i-a pus capac. Mai ales că, în ultima perioadă, Alex devenise agresiv și s-au certat destul de rău", ne-a mărturisit o persoană din anturajul celor doi.

Cum a început relația dintre Alex Bodi și Bianca Drăgușanu

S-au întâlnit, s-au văzut și s-au plăcut. Totul anunța o iubire furtunoasă și chiar așa a fost, până la un moment dat.

"Bianca și Bodi se întâlnesc, iau deseori masa împreună și el o respectă foarte mult. Se văd din luna august, iar atunci, Bianca se afla într-o pauză cu Tristan Tate și tot încerca să scape de el, pentru că acesta nu ar fi fost decât un bărbat care căuta femei pentru videochat, imatur, care nu știa să-și asume lucrurile la adevărata lor importanță. Bodi îi trimitea flori, o respectă și îi vorbea frumos, cum trebuie să fie tratată orice femeie, în fond", dezvăluia, de curând, o sursă din anturajul superbei blonde.

