Fuego își serbează ziua de naștere. La mulți ani!

Zi mare azi pentru celebrul Paul Surugiu-Fuego, vedetă TVR 2, unul dintre cei mai iubiți artiști ai României la ora actuală, cu popularitate covârșitoare, cu numeroase proiecte, turnee șicolaborări. Acesta își celebrează ziua de naștere, făcând o vârstă frumoasă, pecare-o spune cu seninătate – 43 de ani. De vreo 25 de ani reușește să semențină pe scena muzicală, fiind permanent în centrul atenției, deși este unartist independent, care trăiește din munca sa.

A străbătut toți pașii și-aluptat pentru a ajunge unde este astăzi. Este iubit în Basarabia, acolo undeface spectacole-eveniment și unde are titlul de Artist al Poporului, cea maiimportantă distincție în stat. N-are vanități, își iubește colegii și-ipromovează în emisiunea sa de la TVR 2, al cărui sezon trei va debuta pe datade 15 septembrie, de la ora 15.00.

”N-am fițe, nu mă consider star..„

„Nu am și nu am avutniciodată vanități absurde. Sunt mai simplu decât își imaginează mulți. N-am fițe, nu mă consider star, iar anii și poveștile prin care-am trecut, în ceipeste 25 de ani de carieră, m-au călit și m-au făcut să înțeleg că nimeni nu emai presus decât altcineva pe lumea asta, iar arta are ecouri pentru toatălumea. Și credeți-mă, atât timp cât cineva se regăsește în munca ta, atunciscopul este îndeplinit! Mă simt confortabil în propria piele, am capul peumeri, nu visez cai-verzi pe pereți, știu ce pot și ce vreu să dăruiescoamenilor, pot face bine dacă stă în puterea mea și sunt mândru de asta. Suntfericit că am libertatea supremă de a fi eu însumi, de a mă ghida dupăpropriile principii și de a oferi arta publicului meu, în felul în care eu mi-ldoresc”, a declarat Paul Surugiu – Fuego.

Lansează o nouă piesă!

Pe Fuego îl puteți urmări azi, dela 17.45, la TVR 2, acolo unde-și face ziua de naștere. Tot azi, pe pagina luide Facebook și pe Youtube, va lansa o piesă nouă, un șlagăr dedicat mamei sale,în care se vor regăsi cu toții! De asemenea, pe 15 noiembrie, de la ora 20.00, îl puteți vedea într-un concert aniversar laSala Palatului din București.