Fuego, surpriză de Moș Nicolae. Ce cadou special a primit din partea bunicii sale. ,,Nu pot să cred!”

Fuego este unul dintre cei mai cunoscuți și mai apreciați artiști din România. Cu o carieră de succes în domeniul care l-a consacrat, Fuego nu este iubit doar de fani, ci, bineînțeles și de bunica lui, femeia în ochii căreia el va rămâne mereu un copil. Cu ocazia Sfântului Nicolae, cântărețul a primit din partea bunicii sale un cadou special.

Astăzi, Moș Nicolae a venit și la Fuego și i-a adus un cadou prețios: sarmale ardelenești. Acestea au fost pregătite chiar de către bunica lui și trimise în Cluj, orașul în care nepotul ei susținea un concert. Artistului nu i-a venit să creadă și s-a arătat profund emoționat. (VEZI ȘI: FUEGO A REUȘIT SĂ SCAPE DE KILOGRAMELE ÎN PLUS ADOPTÂND O DIETĂ PROPRIE. IATĂ CARE ESTE FRUCTUL CARE L-A AJUTAT SĂ SLĂBEASCĂ CONSIDERABIL)

,,Eu am primit câteva cadouri, dar nu foarte interesante. Am primit niște dulciuri, niște bomboane de la Chișinău, am primit de la publicul meu, că sunt în turneu, tot felul de lucururi frumoase și multe flori, dar de dimineață Moș Nicolae mi-a adus ceva cu totul și cu totul special. Wau! Nu pot să cred! Am primit sarmale ardelenești făcute de bunica mea. Mi l-a trimis la Cluj, la spectacol.

De fiecare dată în turneu ne îngrășăm câte 5 kg, asta pentru că lumea ne primește cu brațele deschise și în primul oraș din turneu eu am fost primit cu sarmale ardelenești făcute de bubulina mea, pe care mi le-a trimis la sala de spectacol.”, a declarat Fuego, potrivit Antena Stars.

Fuego, despre greutățile prin care a trecut cu mult timp înainte de a deveni cunoscut

Paul Surugiu, pe numele său real, povestea în urmă cu ceva timp cât de greu i-a fost să ajungă unde și-a propus. Cu ajutorul familiei și multă muncă și determinare, Fuego s-a descurcat de unul singur și nimeni nu i-a întins o mână de ajutor. (CITEȘTE ȘI: DE ZIUA LUI, PAUL SURUGIU-FUEGO LANSEAZĂ O CARTE!)

,,Eu când am fost la început de drum, acum 20 și ceva de ani nu mi-a întins nimeni o mână de ajutor, m-am descurcat singur doar cu ce mi-au dat mama și tata de acasă, mi-ai băgat și niște bănuți lunar în buzunar ca să pot să stau la studii în București”, povestea artistul în urmă cu mai mult timp, potrivit informațiilor apărute în presă.