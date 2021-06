Fulgy are un nou dosar penal după ce CANCAN.RO l-a filmat conducând fără permis

Fulgy s-a ales cu un nou dosar penal, după ce CANCAN.RO l-a filmat conducând mașina tatălui său, în ciuda faptului că avea permisul suspendat. Fiul Clejanilor urmează să fie audiat de către oamenii legii. “Aroganța” de pe Decebal nu a rămas „netaxată”.

Marți, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani și-a anunțat revenirea printr-un InstaStory scurt, după perioada petrecută într-o clinică de reabilitare. ”Fraților, am început și în mașină să am alarmă!”, spunea Fulgy.

La scurt timp după aceea, paparazzii CANCAN.RO l-au surprins pe tânăr la o terasă de fițe de pe ”Decebal”, acolo unde a ieșit cu tatăl său. La un moment dat, Fulgy s-a ridicat de la masă și s-a dus glonț să mute mașina lui Ioniță, care era parcată în fața terasei. (VEZI IMAGINI AICI)

Doar că Fulgy nu are voie să conducă, permisul fiindu-i suspendat, după ce a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise.

Fulgy urmează să fie audiat

Oamenii legii s-au sesizat din oficiu, iar ulterior au verificat și camerele de supraveghere din zonă, potrivit unor surse judiciare. După ce s-a constatat infracțiunea, polițiștii au decis să-i deschidă lui Fulgy un nou dosar penal.

Astfel că fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani urmează să fie audiat, întrucât nu avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

”În data de 30.06.2021, Brigada Rutieră s-a sesizat din oficiu, în urma unui material de presă, cu privire la faptul că un tânăr în vârstă de 23 de ani a condus un autovehicul pe o stradă din Sectorul 3, în timp ce se afla în perioada în care, conform legii, nu avea dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice.

În urma verificărilor efectuate s-a stabilit faptul că persoana în cauză este cercetată într-un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influența substanțelor psihoactive, aflat în instrumentarea polițiștilor din cadrul Brigăzii Rutiere din data de 30.05.2021”, se arată în comunicatul Poliției.

Fulgy neagă că ar fi fost internat

Într-un interviu realizat pentru emisiunea lui Dan Capatos, Fulgy neagă faptul că ar fi fost internat într-o clinică de reabilitare. Potrivit acestuia, el ar fi stat, de fapt, acasă să mediteze și să-și pună gândurile și viața în ordine. Nu ar mai fi suportat comentariile răutăcioase, la adresa lui, din mediul online.

Totodată, fiul Clejanilor i-a sfătuit pe cei care sunt dependenți de substanțe interzise să apeleze la ajutorul unui specialist.

”În ultimele trei săptămâni am meditat la mine acasă, mulțumesc lui Dumnzeu că am o mamă, un tată, pot să mă destăinui. Eu am fost cu Dumnezeu înainte toată viața mea și îndrum toți oamenii care au probleme cu substanțele interizise să pună capăt, să folosească un psiholog, psihoterapeut și să se intereseze pentru că ai trei variante: ori la pușcărie, ori la spitalul de nebuni ori mori.

E foarte clar că una dintre cele trei se poate întâmpla foarte ușor. Am dispărut pentru că am vrut să dispar și cam atât. M-am retras pentru că am vrut să iau o pauză de la social media (…)

În tot timpul ăsta am meditat, am stat în casă, am stat departe de social media și tot ce înseamnă, pentru că ajunsesem la un punct în care cuvântul Fulgy adunase pe net peste 60-70 de milioane de vizionări, nu mai făceam față la atâtea păreri, gânduri, comentarii”, a spus Fulgy la Xtra Night Show.

