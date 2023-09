Fusta transparentă a Mariei, de la Vocea României, a creat un adevărat scandal. Cum s-au apărat reprezentanții Pro Tv

Maria Guci, concurentă în noul sezon Vocea României, cea care a interpretat la audiţiile pe nevăzute melodia Alive, a stârnit reacții din partea membrilor CNA. Fusta transparentă pe care a purtat-o tânăra i-a adus postului Pro TV o scrisoare de atenționare din partea Consiliului Național al Audiovizualului.

Una dintre emisiunile de succes ale postului Pro TV a fost luată în vizor de CNA, după au fost difuzate imagini nepotrivite cu o concurentă. Mai exact, producătorii show-ului de talente sunt acuzați că ar fi profitat de apariția unei tinere, pentru a face rating.

Pro TV, luat în vizor de CNA, după ce au fost difuzate imagini indecente cu o concurentă: „Această poveste şi această fată a fost folosită”

Maria Guci are 29 de ani și este din Republica Moldova. Tânăra a venit să-și încerce norocul la Vocea României, iar înainte de a intra pe scenă a povestit despre abuzul suferit când avea 17 ani.

După interviu, postul TV a lăsat la vedere părți din zona intimă a concurentei. În acest sens, Pro TV a primit o scrisoare de atenţionare de la CNA.

„Mi se pare ca v-aţi folosit de acea persoană şi de acea poveste. Ați spus-o, am plâns cu toţii, ne-am emoţionat, dar am văzut o fată drăguţă, blondă, ne-am uitat şi între picioarele ei. Efectiv am simţit-o că a fost făcută de rating, adică e bună de rating, dar nu am învăţat nimic.

Pur şi simplu asta a fost senzaţia că a fost folosită. Această poveste şi această fată a fost folosită şi de voi prin felul în care aţi ales să o prezentaţi”, a spus Cristina Pocora, membru CNA, notează paginademedia.ro.

Adelina Sandu, reprezentanta postului Pro TV, susține că nu a fost vorba de nimic intenționat, justificând faptul că toți concurenții sunt filmați când trec pe culoarul de mers pe scenă.

„Ceea ce s-a văzut în cadru este culoarul de mers pe scenă pe care îl folosesc toţi concurenţii la fel şi luminile.

Este intrarea pe care o folosesc toţi concurenţii. Nu a fost nimic intenţionat sau deosebit, dar aici aş remarca mesajul pe care l-a transmis doamna… E păcat să nu ne axăm pe mesajul pe care l-a transmis”, a spus Adelina Sandu, reprezentant Pro TV.