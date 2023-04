Gabi Bădălău, un nou atac vehement la adresa Claudiei Pătrășcanu! Bărbatul tună și fulgeră: „Mult prea mult am tăcut”

Aproape patru ani s-au războit în instanță Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu. După ce procesul de divorț a fost finalizat, părea că cei doi au îngropat securea războiului. Însă apele nu s-au liniștit, iar Gabi Bădălău lansează un nou atac la adresa fostei soții. Afaceristul a răbufnit și a mustrat-o public pe Claudia Pătrășcanu.

Contrar aparențelor, conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău nu s-a stins. Afaceristul a aflat că nici după finalizarea divorțului fosta sa soție nu oprește acuzele și denigrarea la adresa lui și a familiei sale, așa că nu s-a mai abținut și a explodat în mediul online. Gabi Bădălău o acuza pe fosta soție că îl jignește public, în mod constant, că fabrică povești al căror personaj principal și negativ este el și face tot ce poate pentru a-l pune într-o lumină proastă.

Gabi Bădălău s-a arătat uimit de faptul că nici acum Claudia Pătrășcanu nu se liniștește și că îl provoacă, continuu.

„Îmi pare rău că sunt pus din nou în postura de a mă explica public. Mama copiilor mei mă denigrează în mod constant și obsesiv. Mă uit și mă crucesc. Până unde poate merge această femeie cu scenariile și mizeriile pe care le construiește cu nerușinare fără frică de Dumnezeu, Dumnezeu pe care îl invocă doar în aparițiile ei aranjate pentru câteva like-uri. În acest context, această femeie nu se gândește deloc la băieții noștri”, a scris Gabi Bădălău, în mediul online.

„Mult prea mult am tăcut”

Gabi Bădălău îi reproșează Claudiei Pătrășcanu faptul că nu se gândește că atacurile ei se răsfrâng și asupra celor doi copii pe care îi au împreună. De asemenea, afaceristul a subliniat că fosta soție se folosește de cei doi băieți pentru a se promova și pentru a se pune într-o lumină bună.

Mai mult, sătul să fie denigrat non stop, atât el, cât și familia sa, Gabi Bădălău spune că a venit momentul să ia atitudine. Se pare că paharul s-a umplut pentru afacerist, acesta amenințând că de acum nu o să mai tacă.

„În această ecuație, unde tu folosești copiii în materiale de paparazzi și în toate ieșirile tale publice vorbești doar de mine de rău, oare te gândești vreo secundă la copii? Pentru tot ce mi se întâmplă, pentru tot ce trăiesc eu, băieții și familia mea de vreo 4 ani, doar eu sunt de vină?? Eu și mama… Pentru că m-a educat prea mult, prea frumos, pentru că am tăcut. Mult prea mult am tăcut în speranța că așa îmi voi ocroti copiii. Cât de mult am greșit… e timpul să vorbesc? Sfințenia, smiorcăiala și victimizarea țin pentru cei cărora le plac dramele, #claudiascandal”, a mai spus Gabi Bădălău.

