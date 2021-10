Gabi Tamaș, dezvăluiri incredibile despre momentul în care a ajuns la închisoare: ”Asta e altă problemă, să se ducă la pușcărie”

În urmă cu peste doi ani, Gabriel Tamaş a ajuns în arestul poliţiei israeliene pentru că a condus după ce consumase băuturi alcoolice, iar viteza cu care a fost prins de autorităție era de 205 km/h.

În cadrul emsiunii „Fiță cu Adiță”, de pe canalul de Youtube „theXclusive”, Gabi Tamaș a povestit cu lux de amănunte prin ce a trecut în acele momente, dar şi cum a ajuns la… închisoare!

”Te prinde băut la volan, în orice țară din toată lumea asta, ce îți face? Te ține 24 de ore, plătești o cauțiune și te duci acasă, așa se face. Dosar penal îți face și acolo, dar plătești o cauțiune până la data procesului. Eu am plătit cauțiunea, trebuia să mă duc acasă după 24 de ore. Eu 24 de ore am fost arestat, m-au trimis în pușcărie, că nu au arest. Am venit la tribunal, pașaportul era la soție, soția era cu președintele și avocații au zis: „Duceți-vă la pușcărie să îl așteptați să iasă”.

Cei de la Poliție au făcut recurs, judecătorul a zis: „E un caz de alcool și viteză, acasă”. Avocații Poliției au spus că nu mă găsesc în calculator și că am intrat fraudulos în țară. S-a făcut puțin abuz de putere, dar nu ai ce să faci, și într-o țară străină. De la început s-a greșit, pentru că eu am intrat în țară cu un pașaport temporar. I-am spus președintelui să nu îmi pună viză de muncă pe pașaportul temporar, pentru că într-o lună urma să mi se trimită pașaportul normal. Am fost la Tel Aviv la consulat, am dat pașaportul, mi l-a dat pe cel nou, mi-a pus viză. I-am dat pașaportul soției și ei nu mă mai găseau în calculator. Sunt trei instituții mari ale statului, care nu prea colaborează între ele. Au spus că am intrat fraudulos, că am intrat pe la VIP, că mă știa lumea.

Atunci judecătorul a zis: „Asta e altă problemă, să se ducă la pușcărie”. Ei au spus că nu mă mai găsesc în computer și era normal, pentru că eu îmi schimbasem pașaportul. Apoi mi-au dat o lună jumate arest la domiciliu, nu aveam voie să ies din apartament nici până la lift. Dormea cineva în casă la mine. S-au dat cinci nume cu care judecătorul a fost de acord și făceau cu turele. Ei au depus niște bani. Dacă eu încălcam legea, le luau banii”, a povestit Gabi Tamaș, în emisiune.

Gabi Tamaş a prestat muncă în folosul comunității

Sportivul a mărturisit că nu a putut pleca până în momentul în care nu și-a finalizat orele de muncă în folosul comunității, pe care le avea de făcut: ”După o lună jumate nu m-au lăsat să plec din țară, au spus că nu pot părăsi teritoriul până nu termin munca în folosul comunității. Am făcut opt ore pe zi muncă în folosul comunității. Mergeam, lucram la spital, strângeam mâncarea pacienților, le puneam în niște cutii mari. Apoi le duceam mâncarea. Opt ore, asta făceam”, a încheiat Gabi Tamaș, în cadrul aceleiași emisiuni.

Sursa foto: Captura Youtube