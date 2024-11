Gabriel Cotabiță a fost la un pas de moarte în 2015. Ce susține că a văzut atunci: „Era ceva negru acolo. Am început să...”

Gabriel Cotabiță s-a stins din viață la vârsta de 69 de ani, lăsând în urma lui numai durere în sufletele apropiaților. Regretatul artist ar fi suferit un AVC și din păcate, destinul său s-a frânt. Solistul se confrunta cu probleme de sănătate de multă vreme, însă în ciuda lor făcea tot posibilul să fie bine, cu zâmbetul pe buze. În anul 2015, cântărețul a fost la un pas de moarte, după ce a suferit un stop cardio-respirator. La acea vreme, el și-a revenit miraculos după trei săptămâni de comă indusă.

Gabriel Cotabiță lupta de ani buni cu problemele de sănătate. Acesta a fost la un pas de moarte în anul 2015, când a suferit un stop cardio-respirator care l-a ținut în comă timp de 3 săptămâni. Și-a revenit miraculos, însă n-a putut uita niciodată momentele grele cu care s-a confruntat atunci. Episodul negru din viața lui i-a rămas întipărit în minte multă vreme.

„Dumnezeu m-a iubit și mă iubește în continuare. Foarte multă lume care s-a gândit la mine în acea perioadă grea. Ei au reușit să mă aducă înapoi. Eu tot ce am făcut, am făcut pentru cei din jurul meu. Nu am invidiat pe nimeni.”, ne mărturisea Gabriel Cotabiță, anul trecut. (VEZI AICI)