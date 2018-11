Gabriela Cristea a recunoscut cât de greu a rămas însărcinată! ”După vreo 35 de ani fertilitatea scade radical”

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt în culmea feriirii de când au aflat că vor deveni din nou părinți. Prezentatoarea va aduce pe lume tot of etiță, în luna martie a anului viitor. Ea a recunoscut însă că în fața unei sarcini stau multe obstacole.

Prezentatoarea Gabriela Cristea a anunțat că este însărcinată pentru a doua oară chiar în ziua în care a împlinit 44 de ani.

„M-am străduit să-l împachetez, să fie totul bine”, a spus Gabriela în timp ce aducea o cutie imensă în platou, ajutată de soțul său, Tavi Clonda, invitat special în emisiune. În pachetul frumos aranjat erau mai multe baloane galbene de care au fost agățați niște botoșei”.

Ea a recunoscut că nu se mai gândea la o posibilă sarcină, mai ales că este de principiu că după 35 de ani este

„Deja după vreo 35 de ani fertilitate scade radical, spre… na, şi stresul, nebunia. Atunci femeile nu se mai încumetă. Femeile muncesc în ziua de astăzi. Se gândesc că la ce să mai facă copii. La noi a fost o chestie… nu ne-am programat. Ne-am trezit un pic însărcinaţi. Tavi e de vină! El de de vină. El e de vină şi mie mi-a plăcut. Da, tot fetiţă. Ne-am fi dorit să fie băiat, dar când am aflat că e fată am zis: ok. Tavi se simte pierdut în casă. Printre trei fete… Naşterea va fi în martie. Nu am voie natural. (…) Deocamdată facem nişte pregătiri la emisiune. Mâine o să difuzăm primul material. Practic o să vorbim despre care sunt lucrurile pe care ele întâlneşte o gravidă. (…) M-am interesat şi o să iau un cărucior pentru gemeni, cu landou şi o parte sport”, a povestit Gabriela Cristea.

