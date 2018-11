Gabriela Cristea nu a mai rezistat: ”Pe vremea mea era o coregrafie!”

Gabriela Cristea a dezvăluit ce pasiune are, în emisiunea ei, „Te iubesc de nu te vezi”. După ce a asemănat dansul a doi concurenţi cu scărpinatul cățeilor din cauza puricilo. Prezentatoarea le-a arătat cum se face!

„Pe vremea mea era o coregrafie, ceva. Se dansa doi la dreapta, unul la stânga”, a spus Gabriela Cristea. Concurenții i-au arătat virala provocare de pe melodia „In my feelings”, iar Gabriela Cristea a rămas cu gura căscată. „Serios, aşa se dansează pe vremea asta? Stai să mă ridic! Ridică-te şi tu, fată!”, a spus ea, învitând-o pe una dintre concurente să-i arate mişcările. (CITEȘTE ȘI: GABRIELA CRISTEA, MARTORA UNEI SCENE NEPLĂCUTE ÎN TRAMVAIUL 41! CE A ENERVAT-O PE VEDETĂ: „VAI DE CAPUL LOR…”)

„Când eram la grădiniţa, spuneam o poezie şi aveam o coregrafie. Eu eram doctoriţa şi spuneam aşa ” , şi-a amintit prezentatoare, în timp ce le-a arătat concurenţilor din platou şi telespectatorilor câteva mişcări.

Gabriela va avea încă o fetiță

În vârstă de 44 de ani, Gabriela Cristea este însărcinată cu fetiță. Astfel, anul viitor, fiica lor, Victoria, va deveni surioara mai mare. Vestea că vor avea încă un copil a fost făcută publică, la doar o săptămână după ce tatăl lui Tavi Clonda a murit. (CITEȘTE ȘI: GABRIELA CRISTEA, ATAC DUR ASUPRA BĂRBAȚILOR: ”DOMNILOR, TREBUIE SĂ ÎNVĂȚAȚI UN LUCRU…”)

În timpul unei declarații pe care a făcut-o recent, îndrăgita prezentatoare a dezvăluit că nu se aștepta să rămână gravidă pentru a doua oară. “Eu nu mă așteptam să fiu însărcinată, pentru că nu mă simțeam a fi însărcinată. Țineam cură de slăbire, îmi doream așa, să facem lucruri pentru noi. Și m-am trezit că sunt într-o întârziere, ca să zic așa, nu îmi suna nimeni la ușă. Nu a venit o zi, 2, 3.. .și tot așa, după care, la un moment dat, am zis să vedem ce putem face, că trebuie să o sun pe doamna doctor. Dar înainte, eu sigură pe mine că nu sunt însărcinată, mi-am făcut testul așa… dar, nu am terminat bine de făcut testul, și am văzut două liniuțe, era să leșin. M-am dus în cameră, unde Tavi mustăcea și el și i-am zis: «Na de aici!»”, a declarat soția lui Tavi Clonda.