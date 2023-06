Gabriela Cristea, prima reacție după ce a fost acuzată că a apărut în stare de ebrietate la televizor: „Afară vopsit gardul și pe dinăuntru leopardul. Da, este și cazul meu”

În urmă cu doar câteva zile, Gabriela Cristea devenea protagonista unui scandal fără precedent. Prezentatoarea emisiunii Mireasa – Capriciile Iubirii era acuzată că ar fi pășit pe platourile de filmare sub influența băuturilor alcoolice, iar acest lucru ar fi fost sesizat clar de mai mulți telespectatori. La momentul respectiv vedeta nu a răspuns acuzațiilor, iar acum făcut primele declarații după incident.

Zilele trecute Gabriela Cristea era acuzată că a venit în stare de ebrietate la emisiunea pe care o prezintă. Acuzațiile au fost lansat de grupul Viperele Vesele și s-au răspândit repede în mediul online, însoțite de câteva imagini grăitoare.

Povestea pleacă înainte cu doar câteva ore ca Gabriela Cristea să intre în emisie. Viperele Vesele au susținut că prezentatoarea a sărbătorit alături de colegi faptul că va începe o nouă emisiune și a consumat câteva pahare în plus la petrecere.

(CITEȘTE ȘI: AU APĂRUT NOI IMAGINI CU GABRIELA CRISTEA DUPĂ CE A FOST ACUZATĂ CĂ A VENIT ÎN STARE DE EBRIETATE ÎN EMISIUNEA MIREASA | VIDEO)

„Afară vopsit gardul și înăuntru leopardul”

După ce acuzațiile au fost lansate, Gabriela Cristea a preferat să ignore totul și nu a comentat în nici un fel cele întâmplate. Vedeta a păstrat tăcerea și abia acum și-a reluat discuțiile cu fanii din mediul online. Aceasta a ales în continuare să nu ofere replica, dar a abordat un alt subiect.

Primind un mesaj de la una dintre fane, Gabriela Cristea a simțit nevoia să își sfătuiască urmăritorii să fie foarte atenți la persoanele publice pe care decid să le admire. Aceasta a spus că în cele mai multe cazuri, în ceea ce le privește pe vedete, „afară este vopsit gardul și înăuntru leopardul”.Mai exact, prezentatoarea a vrut să transmită că nu întotdeauna viața peroanelor publice este așa roz cum pare din exterior.

„Astăzi o să vorbesc un pic despre admirație. Ideea acestui dialog mi-a venit de la un mesaj pe care o doamnă foarte drăguță mi l-a lăsat la una dintre postări în care îmi spunea că mă admiră pentru felul în care reușesc să le fac pe toate și că nu înțelege cum reușesc să fiu mereu aranjată și în perfectă stare.

Acum, nu am vrut să aveți o imagine defectuoasă despre mine și de aia m-am gândit că ar fi bine să vorbim un pic despre grija pe care trebuie sa o aveți atunci când vă hotărâți să admirați pe cineva, pentru că se poate ca pe afară să fie vopsit gardul și pe dinăuntru leopardul. Da, este și cazul meu, pentru că nu sunt de fiecare dată super coafată, machiată și scoasă ca din cutie, ba din contră, în cele mai multe cazuri sunt cu un moț prins în cap și machiată pentru că plec la studio.

Atunci când te machiezi nu arăți ca în realitate, dar mai ales când ești nemachiat, pielea pare că e plină de pete și plină de defecte. În realitate e alta, toți suntem cam la fel, nu e unul care să fi scăpat de trecerea timpului sau de agresiunile vremii. Dacă mă întrebați pe mine aș vrea să stau de dimineața până seara nemachiată, cu un moț în vârful capului, să grădinăresc, să mă ocup de pasiunile mele, dar așa în stare naturală, nu cu toate artificiile”, a explicat Gabriela Cristea, în mediul online.

(VEZI ȘI: CE A FĂCUT GABRIELA CRISTEA, LA 24 DE ORE DUPĂ CE A FOST ACUZATĂ CĂ A INTRAT BEATĂ ÎN EMISIUNE. A FILMAT TOTUL)

Tavi Colnda a sărit în apărarea soției lui

Deși Gabriela Cristea nu a reacționat după acuzațiile lansate de Viperele Vesele, soțul său a făcut-o. Tavi Clonda a spus că totul este o minciună, iar cei care au inventat-o vor plăti pentru ce au făcut. Mai mult, acesta a subliniat că partenera sa nu consumă niciodată alcool.

„Ce pot să zic? E o minciună sfruntată. Un grup care vrea să denigreze vedetele, nu e Gabriela singura. Bineînțeles că nu este nimic adevărat! Gabriela nu consumă niciodată, nu e cu alcoolul absolut deloc iar despre asta, probabil că vor plăti în fața instanței, habar nu am, încă nu știu ce măsuri se vor lua! Dar am crezut că timpul ăsta a apus, când se făceau în presă diverse acuzații false…Văd că a revenit. Nu e nimic adevărat! Vom vedea ce vom face în continuare! Deși nu i-a picat bine, Gabriela este ok, iar eu sunt alături de ea în orice!”, a spus Tavi Clonda.