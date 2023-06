Au apărut noi imagini cu Gabriela Cristea după ce a fost acuzată că a venit în stare de ebrietate în emisiunea Mireasa | VIDEO

În urmă cu 3 zile, Gabriela Cristea a fost ținta unor atacuri fără precedent. Prezentatoarea ”Mireasa – Capriciile iubirii” de la Antena Stars a fost acuzată că ar fi venit în emisiune în stare de ebrietate. Între timp, pe rețelele de socializare a fost făcut public un videoclip din timpul pauzei de publicitate din acea zi, imagini care s-au viralizat rapid. Cum a fost surprinsă, de fapt.

Imaginile filmate au avut loc în timpul pauzei de publicitate, chiar în ziua cu pricina, moment în care psihologul Eduard Puiu a avut un dialog constructiv cu Gabriela Cristea. Cei doi au stat la povești legate despre gelozia între frați. Având doi copii acasă, prezentatoare TV a fost cea mai în măsură să răspundă curiozităților colegului ei.

Coincidență sau nu, înainte de începerea dialogului, în timp ce se apropia de ea, colegul ei a început să înregistreze cu telefonul mobil, iar Gabriela Cristea a fost surprinsă într-un moment în care s-a dezechilibrat, moment surprins de camera dispozitivului. Gurile rele ar spune că aceste imagini ar putea fi proba perfectă pentru ”dosar”, mai ales că a fost acuzată că era în stare de ebrietate, însă, potrivit imaginilor, mulți ar putea spune că doar s-a dezechilibrat în momentul în care încerca să se încalțe cu pantofii. Cel mai probabil, prezentatoarea TV a profitat de câteva minute de relaxare din timpul pauzei de publicitate și a decis să-și ”aerisească” tălpile.

Reamintim că pe data de 31 mai, Gabriela Cristea a fost ținta internauților și a fost acuzată că ar fi prezentat emisiunea „Mireasa” într-o stare avansată de ebrietate. Se pare că soția lui Tavi Clonda ar fi sărbătorit în spatele camerelor lansarea unui nou proiect.

„Ieri, au început filmările pentru emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, Antena Stars, moderată de Gabriela Cristea, fapt care, se pare, că ar fi fost sărbătorit de aceasta în exces.

Astfel, la ora 19.00, Gabriela Cristea, moderatoare, totodată, și a emisiunii Mireasă – Capriciile Iubirii, Antena Stars, a intrat în emisia live aflându-se într-o vizibilă stare avansată de ebrietate. Amețită peste măsură de aburii alcoolului, așa cum imaginile o arată, aceasta își găsea cu mare dificultate cuvintele, starea vizibilă de incoerență, gesticulările excesive, glumele deplasate pe care le-a făcut și mimicile caraghioase nu au trecut neobservate de invitații din platou, stârnind, în repetate rânduri, râsetele tuturor (…)”, se arată în postarea făcută de Viperele Vesele. (VEZI AICI RESTUL POVEȘTII)

Deși nu a oferit o explicație oficială, prezentatoarea TV este apărată și susținută de Tavi Clonda, soțul ei. Cântărețul este decis să meargă până în pânzele albe pentru a-i face dreptate soției lui.

Tavi Clonda: ”Nu e Gabriela Cristea singura”

„Ce pot să zic? E o minciună sfruntată. Un grup care vrea să denigreze vedetele, nu e Gabriela singura. Bineînțeles că nu este nimic adevărat! Gabriela nu consumă niciodată, nu e cu alcoolul absolut deloc iar despre asta, probabil că vor plăti în fața instanței, habar nu am, încă nu știu ce măsuri se vor lua! Dar am crezut că timpul ăsta a apus, când se făceau în presă diverse acuzații false…Văd că a revenit. Nu e nimic adevărat! Vom vedea ce vom face în continuare! Deși nu i-a picat bine, Gabriela este ok, iar eu sunt alături de ea în orice!”, a spus Tavi Clonda pentru Click.