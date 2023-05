Tavi Clonda rupe tăcerea, după ce Gabriela Cristea a fost acuzată că ar fi apărut beată la TV: „Eu sunt alături de ea”

Pe data de 31 mai, Gabriela Cristea a fost acuzată că ar prezentat emisiunea „Mireasa” în stare de ebrietate. La doar câteva ore după aceea, Tavi Clonda a reacționat și i-a luat imediat apărarea soției sale. Cântărețul este dispus să ajungă și în instanță pentru a-i spăla numele prezentatoarei TV.

Gabriela Cristea este cunoscută nu doar ca o prezentatoare de televiziune, ci și ca un model de mamă și femeie. Niciodată nu a fost implicată în scandaluri, a stat departe de probleme și de gura lumii. Dată fiind imaginea sa publică impecabilă, pare extrem de greu de crezut că ar fi în stare să consume alcool până la o stare avansată de ebrietate. În plus, slabe sunt șansele să facă un asemenea gest la muncă.

Tavi Clonda a spus, în cadrul unui interviu, că acuzațiile apărute la adresa Gabrielei Cristea sunt nefondate. Cei care au propagat un asemenea zvon ar dori să-i stârpească reputația. Mai mult de atât, artistul îi este alături soției în această perioadă dificlă, un adevărat șoc după asemenea acuzații.

„Ce pot să zic? E o minciună sfruntată. Un grup care vrea să denigreze vedetele, nu e Gabriela singura. Bineînțeles că nu este nimic adevărat! Gabriela nu consumă niciodată, nu e cu alcoolul absolut deloc iar despre asta, probabil că vor plăti în fața instanței, habar nu am, încă nu știu ce măsuri se vor lua! Dar am crezut că timpul ăsta a apus, când se făceau în presă diverse acuzații false…Văd că a revenit. Nu e nimic adevărat! Vom vedea ce vom face în continuare! Deși nu i-a picat bine, Gabriela este ok, iar eu sunt alături de ea în orice!”, a spus Tavi Clonda pentru Click.

Mama vitregă a Gabrielei Cristea îi ia apărarea prezentatoarei

Nu doar Tavi Clonda i-a luat apărarea Gabrielei Cristea, ci și mama sa vitregă. Paula Crăciunescu susține că vedeta nu consumă alcool. Mai mult de atât, nu ar fi avut cum să fie beată la muncă, din moment ce merge spre platoul de filmare cu mașina.

„Nu este adevărat ce se spune, Gabriela nu a venit beată la serviciu. Este doar o minciună, pentru că Gabriela nu bea, mai ales că merge permanent cu mașina din Corbeanca, unde stă ea, până la serviciu, la platou, în Buftea. Gabriela nu pune limba pe băutură. Chiar dacă eu nu sunt mama ei naturală, seamănă foarte mult cu mine și eu nu beau. De 29 de ani, Gabriela este sub aripa mea și o cunosc ca pe copilul meu”, a spus Paula Crăciunescu pentru aceeași sursă.

