Gabriela Cristea renunță la televiziune? Anunțul făcut în direct de vedetă

În ultimul an, Gabriela Cristea a trecut prin momente frumoase, devenind mămică pentru a doua oară, dar și prin unele mai puțin plăcute. După ce a rămas fără emisiunea „Te vreau lângă mine”, în favoarea Biancăi Drăgușanu, vedeta tv a decis să încheie contractul pe care îl avea cu Kanal D și să se mute la trustul Intact. Acum, bruneta are o emisiune la Antena Stars. Telespectatorii au rămas uimiți să o audă pe Gabi Cristea spunând că renunță la televiziune.

Din fericire, vedeta doar glumea. Gabriela Cristea și-a dat seama că se pricepe la sport și a spus că are în plan să organizeze gale sportive: „Mă apuc de gale K.O”. Vedeta nu are de gând să renunțe la cariera care a făcut-o celebră, așa că fanii nu au de ce să își facă griji. (Citește și Gabriela Cristea a recunoscut ce salariu exorbitant avea la Kanal D!)

Gabriela Cristea are probleme de sănătate

. „După ce am născut, am dat câteva kilograme jos la naștere, după care am alăptat și m-am îngrășat la loc. Am avut probleme cu spatele, pentru că acele kilograme în plus îmi afectau structura osoasă, așa că am optat pentru a slăbi, nu doar pentru că arătam ca o batoză, ci pentru că nu mai puteam să mă susțin eu, pe mine”, a explicat Gabi Cristea în emisiunea ei.