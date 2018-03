Gabriela Cristea vrea să slăbească până la botez. Ce dietă ține vedeta

Gabriela Cristea s-a pus serios pe slăbit până la botezul fetiței sale, Bella Victoria Margot. Vedeta a dat jos deja 10 kilograme din luna ianuarie până acum, dar vrea să mai slăbească încă 10 kilograme până la fericitul eveniment al botezului Victoriei.

“În timpul sarcinii m-am şi îngrăşat, dar am şi reţinut apă. Situaţia nu ar fi fost atât de gravă dacă nu mă îngrăşam şi mai mult în perioada de două luni şi jumătate, când am început să alăptez. Şi, da, credeţi-mă, că nu e deloc uşir să slăbeşti. Mie nu-mi vine să cred când le aud pe unele femei zicând că, imediat cum au ieşit din maternitate, au reuşit să dea jos 20 de kilograme. La mine chiar nu e aşa, fac eforturi foarte mari”, a declarat Gabriela Cristea pentru viva.ro.

Vedeta a dezvăluit care este dieta care a ajutat-o să slăbească atât de mult într-un timp scurt. “Mănânc doar carne, peşte şi legume, atât. Carne pe grătar sau la cuptor, legume crude sau fierte. Cinci porţii pe zi, cantităţi destul de mici. Mai mănânc şi trei ouă pe săptămână. De pâine, paste, carbohidraţi, nici nu se pune problema. Însă eu am o slăbiciune pentru dulciuri. Şi am făcut de câteva ori, dar hiperproteice. Mai exact, în loc de făină am folosit tărâţe măcinate şi am adăugat puţin îndulcitor artificial, specific diabeticilor. Am făcut şi prăjituri normale, dar m-am consolat doar cu mirosul. Ştiu că sună ciudat, dar eu îmi hrănesc pofta de dulce doar gătind şi primind feedback pozitiv din partea oamenilor”, a mai declarat Gabriela Cristea.

Își botează fetița pe 14 aprilie

Gabriela Cristea și Tavi Clonda își botează fetița, pe Bella Victoria Margot, pe 14 aprilie. “Nu l-am amânat, e chiar mai repede decât ne așteptam. Am stabilit botezul, în sfârșit. Este pe 14 aprilie. Nu avem toate detaliile, dar măcar știm data, ca să putem să facem invitațiile. Cred că o să cânt și eu. Tema este ‘Trăiește-ți visul’ și culoarea este, parcă, culoarea mov”, declara, cu nu mult timp în urmă, Tavi Clonda.