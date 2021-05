Zi de coșmar pentru Gabriela Cristoiu! A fost bătută chiar de către iubitul ei turc. Ea avea apoi să facă dezvăluiri tulburătoare despre coșmarul prin care a trecut.

Episodul șocant a fost povestit de vedetă la Antena Stars. Gabriela este desfigurată și vânătă la ochi, iar în declarațiile pe care avea să le dea încă i se putea citi teama. Gabriela se împăcase cu iubitul, la insistențele lui, dar chiar în ziua de Paște era bătută de către cel care trebuia să o protejeze. ”Din păcate am făcut marea greşeală să mă împac cu acest turc, am cedat insistenţelor lui, iar ieri, în ziua de Paşte, în loc să am şi eu nişte sărbători frumoase, am pregătit masa, am fost la Biserică şi aşa mai departe, s-a întâmplat că a dat din nou în mine, de această dată mult mai tare şi mai grav decât a făcut-o ultima dată.

Efectiv sunt plină de sânge. Apoi am mers la spital, acum sunt la spital, am nevoie de câteva zile să-mi revin. A fost un moment foarte greu, eu niciodată nu am păţit aşa ceva. Eu am mai primit aşa lovituri de la mama mea de când aveam 5-6 ani, chiar şi când aveam 16 ani, dar să mă lovească un bărbat atât de tare, mie nu mi s-a mai întâmplat”, a povestit Gabriela Cristoiu. (CITEȘTE ȘI: GABRIELA CRISTOIU, MOMENTE TRAUMATIZANTE! A FOST BĂTUTĂ ȘI SECHESTRATĂ DE IUBITUL TURC. „ESTE UN OM PERICULOS”)

Gabriela Cristoiu a fost bătută crunt de iubitul ei: ”Sunt internată, plină de vânătăi, tremur toată!”

Șocant mai este și faptul că motivul pentru care turcul a umplut-o de sânge se află într-un mesaj pe care vedeta l-a primit în urmă cu mai bine de cinci luni. ”În primul rând, agresiunea de orice fel nu se justifică, adică nu ar trebui de niciun fel să existe. Acum lăsând la o parte faptul că eu sunt o mână de om, şi chiar dacă n-aş fi fost, nu ai de ce să dai într-o femeie, nu există aşa ceva. El este genul acela de om cu care stai de vorbă şi îşi aduce aminte ce s-a întâmplat acum 5 luni, fără nicio legătură, fără absolut nimic. Pur şi simplu îşi aminteşte, ca şi cum caută ceartă. Exact acelaşi lucru s-a întâmplat şi acum. Şi-a adus el aminte că am primit eu acum 5 luni un mesaj, iar eu acum sunt internată în spital, sunt plină de vânătăi, tremur toată, am avut nevoie şi de perfuzii”, a mai spus vedeta.