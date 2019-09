Gabriela Firea s-a plimbat cu tramvaiul 41: ”Așa cum am promis, s-a reluat circulația tramvaiului 41, înainte de începerea noului an școlar”

Gabriela Firea s-a plimbat cu tramvaiul 41, care a început să circule din nou, după o suspendare de două luni pentru lucrări la pasajele Ciurel și Grant.

Tramvaiele liniei 41 şi-au reluat circulația între terminalele „Piața Presei Libere” și „Ghencea” pe Bd. Expoziţiei, Bd. Mărăşti, Bd. Alexandru Averescu, Str. Turda, pasajul Grant, Şos. Crângaşi, Str. Virtuţii, Str. Lujerului, Str. Braşov, Bd. Ghencea. Pe pasajul Grant, tramvaiele circulă alternativ în ambele sensuri pe firul de circulaţie dinspre Şos. Virtuţii spre Str. Turda.

”Asa cum am promis, s-a reluat circulatia tramvaiului 41, inainte de inceperea noului an scolar! Sunt un om de cuvant si demonstram, inca o data, ca respectam termenele impuse si ca finalizam lucrarile de investitii in cel mai scurt timp!