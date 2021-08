Gabriela Prisăcariu, momente de panică în vacanță. Ce a pățit soția lui Dani Oțil: ”Ne-am făcut bagajele și am plecat”

Gabriela Prisăcariu, aflată în ultimul trimestru de sarcină, a trecut prin clipe de panică în ultima vacanță. Soția lui Dani Oțil a crezut că va naște înainte de termen.

În urmă cu câteva zile, Gabriela Prisăcariu și Dani Oțul au decis să plece la munte. Cei doi au vrut să se relaxeze departe de traficul și aglomerația din Capitală, însă nu prea au avut parte de liniștea dorită la munte. Timp de două nopți, băiețelul lui Dani Oțil și al Gabrielei a fost extrem de agitat în burtica mamei sale.

Soția lui Dani Oțil s-a panicat și a început să-și facă diverse scenarii. De teamă să nu nască înainte de termen, în munți, Gabriela Prisăcariu a decis să scurteze escapada la munte și să se întoarcă în București.

”A fost pentru prima și ultima dată când am vrut să ne scurtăm vacanța. L-am bătut pe Dani la cap că eu vreau să plecăm câteva zile din București, să mai schimb locul, de preferat la munte pentru că este mai răcoare. M-a întrebat dacă sunt sigură, că este drumul lung, bebelușului nu-i place această poziție, el preferă doar pe canapea întins. Am avut noroc să găsim la Râșnov o cameră liberă.

Am ajuns acolo, locul aboslut superb. Prima noapte, copilul super agitat, mă-sa și mai agitată. Sunt între munți, dacă se întâmplă ceva?! M-am trezit la ora 4 dimineața, dar am zis că trece. A doua seară la fel, copilul și mai agitat. Iar cu trezit cu ora patru, dureri, copilul se mișca, de obicei doarme. Așa că ne-am făcut bagajele și am zis să plecăm”, a povestit Gabriela Prisăcariu pățania, pe Insta Stories.

Se gândesc deja la al doilea copil

Cât de curând, Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil vor deveni părinți de băiat! Însă… cei doi se gândesc deja și la al doilea copil. Potrivit blondinei, cei doi viitori părinți și-ar mai dori un bebeluș însă lasă acest lucru în seama divinității.

"Sunt o doamnă acum, sunt doamna Oțil! Sunt foarte bine, mă simt bine, sunt foarte fericită. Nu mai am grețuri, am trecut de acea perioadă. Dacă Dumnezeu o să vrea și al doilea copilaș, el este binevenit. Mi-aș dori să nu ofer mai multe detalii, pentru că este o perioadă foarte intimă pentru mine, dar și pentru soțul meu", a declarat Gabriela Prisăcariu, potrivit playtech.ro.